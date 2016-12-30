МИНСК, 31 дек — Sputnik. Молодого жителя Гомеля приговорили к девяти годам колонии за сексуальные домогательства к несовершеннолетнему, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе областного суда.

Преступление произошло зимой текущего года: подросток домогался к семилетнему ребенку в детском оздоровительном лагере.

"Суд признал виновным Г. в насильственных действиях сексуального характера, и по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", — сообщили в пресс-службе суда.

К обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения по месту отбывания наказания.

"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке", — добавили в областном суде.