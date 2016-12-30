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Молодому гомельскому насильнику дали девять лет колонии
31.12.2016 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Молодого жителя Гомеля приговорили к девяти годам колонии за сексуальные домогательства к несовершеннолетнему, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе областного суда.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Преступление произошло зимой текущего года: подросток домогался к семилетнему ребенку в детском оздоровительном лагере.
"Суд признал виновным Г. в насильственных действиях сексуального характера, и по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", — сообщили в пресс-службе суда.
К обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения по месту отбывания наказания.
"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке", — добавили в областном суде.
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Несовершеннолетний гомельчанин домогался к семилетнему ребенку в летнем лагере.
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