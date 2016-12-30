МИНСК, 31 дек – Sputnik. Белорусские крупные компании отметили приближение Нового года большими корпоративами на разных концертных площадках.

Масштабное празднование Нового год для многих компаний – один из главных подарков для сотрудников: устраивают концерты, шоу, порой на всю ночь.

Sputnik изучил Instagram и нашел самые яркие фотографии с белорусских корпоративов – среди них праздники компаний Itransition, Velcom и Wargaming, а также другие крупные высокотехнологические компании.