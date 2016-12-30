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Он настоящий! Белорусский Дед Мороз рассказал «МИРу» о своих желаниях
31.12.2016 11:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусский Дед Мороз поздравил с
Встречает гостей помощник Мороза - добрый Янка. Герой народной сказки объясняет, как отличить белорусского Деда от любого другого. «Белорусский Дедушка Мороз - единственный из своих коллег, кто имеет семью. У него есть жена, три дочери и одна родная внучка. Кстати говоря, у российского Деда Мороза Снегурочка - внучка приемная!» - говорит он.
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