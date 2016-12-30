Белорусский Дед Мороз поздравил с Новым годом сотрудников телекомпании «Мир» и рассказал о своих желаниях. Сказочное поместье главного зимнего персонажа занимает 15 гектаров земли. Оно расположилось в самом сердце знаменитой Беловежской Пущи.

Встречает гостей помощник Мороза - добрый Янка. Герой народной сказки объясняет, как отличить белорусского Деда от любого другого. «Белорусский Дедушка Мороз - единственный из своих коллег, кто имеет семью. У него есть жена, три дочери и одна родная внучка. Кстати говоря, у российского Деда Мороза Снегурочка - внучка приемная!» - говорит он.