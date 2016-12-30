Наземный транспорт в Минске 1 января будет работать до 5 часов утра. Станции метро «Немига», «Купаловская» (выход к пр. Независимости), «Октябрьская», «Фрунзенская» закроются для входа пассажиров в 4.15, остальные — в 4.00, сообщили БЕЛТА в ГУ «Столичный транспорт и связь.

Начнет работать метрополитен в 5.30, наземный транспорт — в 6.00. В новогоднюю ночь организуется работа 26 городских автобусных, 10 троллейбусных, двух трамвайных и трех пригородных маршрутов. Интервал движения транспорта в районе проведения массовых мероприятий составит 10−30 минут.

31 декабря поезда метро будут ходить по графику будних дней, интервал движения составит от 2 до 8 минут.

Также 29−31 декабря предусмотрен резерв (по четыре состава) на 1-й и 2-й линиях для оперативного подключения к перевозке пассажиров при значительном увеличении пассажиропотока.

Наземный общественный транспорт также работает в усиленном режиме. 31 декабря с 10.00 до 19.00 увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 8, 18, 22, 24, 29, 42, 43Д, 54, 57, 59, 73, 74С, 78, 85С, 90, 95, 99, 102, 104, 112С, 113С, 121, 123, организована работа автобусов № 72, 126 по отдельному графику движения; на троллейбусных маршрутах № 6, 9, 10, 20, 22, 27, 29, 33, 52, 53, 57, 60; трамвайных маршрутах № 3, 11.

1 января с 00.00 до 5.00 организуется работа следующих маршрутов пассажирского транспорта: автобусных № 1 (интервал — 10 минут), № 22 (20 мин.), № 26 (30 мин.), № 42 (16 мин.), № 43Д (20 мин.), № 54 (20 мин.), № 69 (20 мин.), № 72 (16 мин.), № 73 (20 мин.), № 74С (20 мин.), № 90 (30 мин.), № 95 (20 мин.), № 100 (11 мин.), № 105 (60 мин.)№ 112С (37 мин.), № 113аС (20 мин.), № 132 (60 мин.), № 147 (15 мин.), № 149 (20 мин.), № 153Д (16 мин.), № 159 (15 мин.), № 162 (60 мин.), № 901 (20 мин.), № 921 (15 мин.), № 946 (15 мин. в период с 22.00 31 декабря до 2.30 1 января), № 953 (40 мин.); троллейбусных № 3 (18 мин.), № 6 (15 мин.), № 20 (16 мин.), № 27 (15 мин.), № 29 (16 мин.), № 52 (15 мин.), № 53 (15 мин.), № 57 (17 мин.), № 62 (15 мин.), № 92 (16 мин.), трамвайных № 6 (10 мин.), № 10 (20 мин.).

Для маршрутов, трассы которых проходят в районе конечных станций метрополитена, последние отправления от метро предусмотрены в 4.45. В связи с проведением праздничной ярмарки «Калядны кiрмаш» на площадке у Дворца спорта и на территории Октябрьской площади, а также праздничной новогодней программы у Дворца спорта увеличено количество подвижного состава 31 декабря на автобусных маршрутах № 1 (с 11.00 до 22.00), № 100 (с 11.00 до 23.00); 1 января на маршруте № 1 (с 13.00 до 21.00); 2 января на маршруте № 1 (с 11.00 до 22.00), № 100 (с 11.00 до 23.00).