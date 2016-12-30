﻿ В Гомеле на Новый год в центре частично закроют и изменят движение транспорта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомеле на Новый год в центре частично закроют и изменят движение транспорта

31.12.2016 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий 31 декабря с 23.00 до 04.00 1 января 2017 года будет закрыто движение транспорта по площади Ленина, сообщили в ГАИ Гомелькой области.

На время закрытия движения автобусы маршрутов № 12, 12-Т, 17, 17-Т, 18, 18-Т, 34 направят с улицы Советской по Трудовой и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. Автобусы маршрута № 4 — с проспекта Ленина по улице Интернациональной, Фрунзе и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий 31 декабря с 23.00 до 04.00 1 января 2017 года будет закрыто движение транспорта по площади Ленина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В работу общественного транспорта Минска 31 декабря-2 января внесены изменения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика