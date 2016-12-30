В связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий 31 декабря с 23.00 до 04.00 1 января 2017 года будет закрыто движение транспорта по площади Ленина, сообщили в ГАИ Гомелькой области.

На время закрытия движения автобусы маршрутов № 12, 12-Т, 17, 17-Т, 18, 18-Т, 34 направят с улицы Советской по Трудовой и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. Автобусы маршрута № 4 — с проспекта Ленина по улице Интернациональной, Фрунзе и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.