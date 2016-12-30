чМИНСК, 31 дек — Sputnik. Белорусы смогут подавать показания счетчиков расхода воды в систему ЕРИП уже в начале января, сообщили Sputnik в ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетно-информационное пространство" (ЕРИП).

Беларусь перешла на систему оплаты услуг ЖКХ через систему ЕРИП в конце 2016-го: теперь порядок оплаты одинаков для жителей всей страны. Многие столкнулись с некоторыми неудобствами из-за перехода на систему – в частности, было неизвестно, как вводить показатели счетчиков воды.

В январе 2017-го ЕРИП обещает создать функцию ввода показателей счетчиков расхода воды и тем самым упростить пользование для населения. Точную дату в организации пока не называли, однако обещали сделать это в начале месяца.

Раньше жители столицы могли вводить показания через сайт komplat.by, однако он из-за перехода на АИС "Расчет-ЖКУ" прекратил свою работу. Предполагается, что такой же функционал будет доступен и в ЕРИП.