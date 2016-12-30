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Данные счетчиков воды можно будет вводить в ЕРИП уже в начале января

31.12.2016 12:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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чМИНСК, 31 дек — Sputnik. Белорусы смогут подавать показания счетчиков расхода воды в систему ЕРИП уже в начале января, сообщили Sputnik в ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетно-информационное пространство" (ЕРИП).

Данные счетчиков воды можно будет вводить в ЕРИП уже в начале января
© Sputnik/
Сайт коммунальных платежей komplat.by закрыт

Беларусь перешла на систему оплаты услуг ЖКХ через систему ЕРИП в конце 2016-го: теперь порядок оплаты одинаков для жителей всей страны. Многие столкнулись с некоторыми неудобствами из-за перехода на систему – в частности, было неизвестно, как вводить показатели счетчиков воды.

В январе 2017-го ЕРИП обещает создать функцию ввода показателей счетчиков расхода воды и тем самым упростить пользование для населения. Точную дату в организации пока не называли, однако обещали сделать это в начале месяца.

Раньше жители столицы могли вводить показания через сайт komplat.by, однако он из-за перехода на АИС "Расчет-ЖКУ" прекратил свою работу. Предполагается, что такой же функционал будет доступен и в ЕРИП.

 
Теги: Минск
 
 
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Данные счетчиков воды можно будет вводить в ЕРИП уже в начале января

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