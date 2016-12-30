﻿ Беларусь вводит единую ставку консульского сбора за выдачу въездных виз. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь вводит единую ставку консульского сбора за выдачу въездных виз

31.12.2016 15:22 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 31 декабря. В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса с 1 января 2017 года устанавливаются новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз.

По информации Министерства иностранных дел, за выдачу индивидуальной визы независимо от количества въездов консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы — 10 евро с человека.

При этом, подчеркивают в МИД, в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов.

В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Балтии, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.

Подробная информация размещена на сайте МИД в разделе "Визы и консульские вопросы".

"Данное решение белорусской стороны является очередным шагом, направленным на облегчение для иностранных граждан возможности посетить Республику Беларусь, а также на развитие межличностных, деловых и культурных контактов, стимулирование въездного туризма", — говорится в сообщении МИД.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 31 декабря. В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса с 1 января 2017 года устанавливаются новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Более 70 дополнительных поездов курсируют по Белорусской железной дороге в дни новогодних и рождественских праздников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика