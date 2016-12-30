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Беларусь вводит единую ставку консульского сбора за выдачу въездных виз
31.12.2016 15:22 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 декабря. В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса с 1 января 2017 года устанавливаются новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз.
По информации Министерства иностранных дел, за выдачу индивидуальной визы независимо от количества въездов консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы — 10 евро с человека.
При этом, подчеркивают в МИД, в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов.
В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Балтии, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.
Подробная информация размещена на сайте МИД в разделе "Визы и консульские вопросы".
"Данное решение белорусской стороны является очередным шагом, направленным на облегчение для иностранных граждан возможности посетить Республику Беларусь, а также на развитие межличностных, деловых и культурных контактов, стимулирование въездного туризма", — говорится в сообщении МИД.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 31 декабря. В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса с 1 января 2017 года устанавливаются новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных...
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