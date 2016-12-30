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Более 70 дополнительных поездов курсируют по Белорусской железной дороге в дни новогодних и рождественских праздников

31.12.2016 15:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 декабря. Белорусская железная назначила более 70 дополнительных поездов международных и межрегиональных линий, сообщила пресс-служба БЖД.

В международном сообщении дополнительно ходит 40 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск — Москва — Минск, Брест — Москва — Брест, Калининград — Москва — Калининград и Барановичи — Москва — Барановичи.

В межрегиональном сообщении в новогодние праздники дополнительные поезда назначены по маршрутам Минск — Брест — Минск, Гомель — Минск — Гомель, Могилев — Минск — Могилев, Гродно — Минск — Гродно.

По наиболее популярным направлениям в праздничные дни будут дополнительно курсировать поезда сдвоенными составами: № 708/707 Минск — Гомель отправлением из Минска 31 декабря, 1 и 2 января, из Гомеля 31 декабря, 1, 2 и 3 января; № 701/702 Минск — Брест отправлением из Минска 2 января, из Бреста 3 января; № 716/715 Минск — Гомель отправлением из Минска и Гомеля 2 января; № 710/709 Минск — Гомель отправлением из Минска и Гомеля 31 января.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минск, 31 декабря. Белорусская железная назначила более 70 дополнительных поездов международных и межрегиональных линий, сообщила пресс-служба БЖД. В...

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