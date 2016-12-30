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В новогоднюю ночь в Минске будут работать около 30 праздничных площадок

31.12.2016 15:29 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 декабря. В новогоднюю ночь праздничные мероприятия состоятся на 28 площадках столицы, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

Главной концертной площадкой станет территория у Дворца спорта. С 23.00 до 4.00 там будет организована праздничная программа "С Новым годом, столица!" с участием артистов и художественных коллективов, которые исполнят произведения новогодней и рождественской тематики.

Фейерверк начнется в 1.30 (будет дан с Острова Слез) и продлится 12 минут.

1 января около Дворца спорта с 14.00 до 20.00 состоится праздник "Новогодняя волшебная ночь".

Культурно-развлекательные мероприятия пройдут в районах:

в Заводском — на трех площадках: у Дворца детей и молодежи "Орион" с 1.00 до 3.00 (улица Бачило, 1), у спорткомплекса "Чижовка-Арена" с 0.00 до 5.00 (Ташкенская, 19), возле универсама "Рублевский" с 1.00 до 4.00 (Нестерова, 58);

в Ленинском — в Лошицком усадебно-парковом комплексе с 1.00 до 4.00 (проезд Чижевских, 10) и на площадке у кинотеатра "Салют" с 1.00 до 3.00 (проспект Рокоссовского, 150а);

в Московском районе — в микрорайоне Брилевичи на площадке по улице Я. Чечота, 25, и в сквере Полянка по улице К.Либкнехта с 1.00 до 3.00, а также в парке Павлова с 1.00 до 4.00 и с 18.00 до 20.00 1 января. В парке Павлова 1 января с 18.00 до 20.00 пройдет новогодняя дискотека, а новогодние программы для детей — 3—5 января с 12.00 до 15.00. Детские программы будут организованы в Брилевичах 3—5 января с 12.00 до 14.00 и в сквере Полянка 3—5 января с 11.00 до 14.00.

В Октябрьском районе новогодняя программа, которая ранее проходила на площадке по улице Асаналиева, состоится в парке Курасовщина (горонолыжный центр "Солнечная долина") с 1.00 до 4.00. Еще будут задействованы две площадки: у торгового центра в микрорайоне Сокол и у культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД с 1.00 до 4.00.

В Партизанском районе праздник состоится на площадке по улице Столетова, 1, и у самолета по улице Корвата с 0.30 до 4.00.

В Первомайском районе новогодние программы "Когда приходит Новый год" и "Новогодняя дискотека" пройдут на проспекте Независимости, 116, улице Руссиянова, 1, Фогеля, 1, Героев 120-й дивизии, 15, Карбышева, 13/2 с 1.00 до 3.00.

31 декабря в 20.00 от Национальной библиотеки стартует новогодняя эстафета "Бег Дружбы". Пробег пройдет до Октябрьской площади.

В Советском районе народные гулянья "Новый год — время чудес" развернутся у Комаровского рынка с 0.30 до 4.00.

В Центральном районе у Минского государственного дворца детей и молодежи праздник состоится с 1.00 до 4.00 (Старовиленский тракт, 41).

Во Фрунзенском районе расположено семь площадок, которые будут работать с 1.00 до 4.00: у Ледового дворца спорта (Притыцкого, 27), в парке Тиволи (пересечение улиц Притыцкого — Глебки — Матусевича), у Западного рынка (Бурдейного,6), у офиса компании "ЕвроСтепГрупп" (Притицкого, 156), магазина "Купаловский" (Лынькова, 57), торгового центра "Максимус" (Лобанка, 94), торгового центра "Караван" (Налибокская, 1). Фейерверк будет дан в 1.30 в парке Тивали и около Ледового дворца.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 декабря. В новогоднюю ночь праздничные мероприятия состоятся на 28 площадках столицы, сообщила пресс-служба Мингорисполкома. Главной концертной...

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