Фото: Владислав Голубев, TUT.BY

Пустынные улицы Минска, скучающая Зыбицкая, бурлящая Немига и пожелания минчан. TUT.BY рассказывает об атмосфере столицы в новогоднюю ночь.



Фото: Владислав Голубев, TUT.BY

На Карла Маркса тихо, как и в приемных покоях

Ни снега, ни звездного неба, да и прохожих с праздничным настроением на горизонте не видно. Впрочем, погода совсем не благоприятствовала новогоднему драйву и эмоциям. Ночь грядущего 2017-го напоминала больше 8-е марта, только солнышка и капели не хватало. Обыкновенно яркая и иногда даже шумная ресторанно-административная улица Карла Маркса в праздничную ночь была совсем тихая. Ни один из ресторанов не работал, а на дверях многих заведений общепита, будто в оправдание, висели объявления «Не работает по техническим причинам». Даже парадная подсветка на деревьях возле «Café de Paris» была отключена. На улицу вышла только компания молодых людей, одетых в стиле «героиновой красоты» 90-х, и прокричала вслед своей подруге, бегущей в банкомат: «Даша, неси кэш!» Видимо, ребят ожидала бурная ночь, но совсем не на Карла Маркса, где бурей и не пахло.

Кому действительно было необходимо спокойствие, так это приемным покоям в больницах. В 3-ей горбольнице не особенно горели желанием делиться информацией о сложностях в праздничный период. Сказали лишь, что работают в обычном режиме и вовсе не обижены за свою трудовую новогоднюю ночь. Однако ранних пациентов возле приемного покоя хватало. Уже подлатанные и определенно поддатые, два мужчины с разбитыми носами и ссадинами, сидя на скамейке обсуждали планы о продолжении праздничной прогулки. Их совсем не пугала перспектива вновь оказаться в больнице на время куда большее, чем пятнадцатиминутная перевязка.

Во 2-ой городской больнице было совсем тихо, хоть и кареты скорой помощи подъезжали регулярно. Как объяснили в регистратуре, привозят в основном с пневмонией и гипертоническими кризами. А на поток больных жаловаться не приходиться, но в первый день нового года работники приемного покоя загадывать ничего не стали.





Разочарованные петербуржцы и скучающая Зыбицкая

На площади возле Дворца Республики гуляющих оказалось тоже не густо. Какую-то атмосферу создавали лишь таджики с разукрашенными в цвета своего национального флага щеками, и долго искавшие место где бы им сфотографироваться. А за динамику на площади отвечали два человека в костюмах Деда Мороза и цыпленка, с удовольствием фотографировавшиеся с прохожими и желающие всем счастливого Нового года.





Однако гостям из Санкт-Петербурга Алексею и Марии этого было мало. По их словам, они не ожидали, что в центре Минска будет так немноголюдно. Как рассказал Алексей, они проехали по всему центру города и не заметили никакого новогоднего ажиотажа. Впрочем, петербуржские гости все же были рады своему приезду в белорусскую столицу.

На Зыбицкой было менее оживленно, чем на площади Дворца Республики, но громче. Правда, только за счет музыки, игравшей в баре «Туманы». Но естественного шума и криков, привычных для главной барной улицы Минска, не было совсем. Девушки, не назвавшие своих имен, сказали, что им скучно, но они будут праздновать на Зыбицкой. И направились в Malt & Hops. Многие бары были вовсе закрыты, да и внутри тех, что все-таки работали, было не так уж много посетителей для новогодней ночи.





Милые итальянцы и надежды минчан

Самым бурлящим местом оказалась Немига, а точнее подходы к концертной сцене и торговым палаткам. Кстати, туда с фотоаппаратом не пустили, так что пришлось ожидать заветных четырех нулей на часах возле милицейского кордона. Когда все уже оказались в новом 2017-м, рядом со мной стоящая компания с шампанским, как и все, закричала «УРА!», но потом внезапно спохватилась: «А чего мы кричим?! Чего ждем?! Черт знает».

Русские в шапках с соответствующей надписью «Russia» запели гимн своей страны параллельно с нашим, а группа итальянцев мило, как только одни итальянцы и умеют, смеялась и обнималась, загадывая что-то на своем языке.

А Катя, Настя, Гюнель, Илья, и другая Катя озвучили свой список пожеланий конкретно для себя на уже наступивший 2017-й год: выйти замуж, заработать много денег и много-много счастья. Но в глобальном плане эти ребята от нашей страны уже ничего сверхъестественного не ждут. Все только своими силами.





У Марка и Наны менее амбициозные задачи: пусть будет хотя бы просто лучше, чем в 2016-ом. А загадывать они ничего не желают, чтобы в будущем не приходилось разочаровываться, если желания не исполнятся. Может быть в Беларуси только такой настрой имеет право на существование.

Толпы людей продолжали мигрировать от метро на Немиге к главному очагу праздника: туда — с веселыми лицами в ожидании чего-то грандиозного, а обратно — почему-то понурые и задумчивые. На фоне всего этого веселья пушечная канонада салюта и затаенная надежда: 2017 все-таки должен быть хотя бы чуточку, но лучше и светлее своего трудного для многих предшественника.

С Новым Годом! Сотрите с лица то самое понурое выражение, которому не должно находить места в этом светлом празднике надежды и вступайте в новый 2017 год с широкой и открытой улыбкой.



