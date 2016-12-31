Чуть более часа назад Новый год пришел в Беларусь. В центре Минска работает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей. Она уже готова рассказать, как белорусы встречают 2017 год.

Эпицентр праздника в Минске - у Дворца спорта. Сейчас здесь проходят многочисленные концерты, игры и конкурсы. И хотя большинство белорусов пока еще отмечают Новый год за праздничным столом, здесь все равно людно и весело.

«Желаю, чтобы грусть и печаль остались в ушедшем году, а в 2017 наш взор был открыт для новых достижений и радостей», - пожелала жительница Санкт-Петербурга.

Массовые гулянья проходят не только в каждом районе белорусской столицы, но и в каждом городе и в каждой небольшой деревеньке.

До 04:00 в Минске будет работать праздничная ярмарка, на которой любой желающий сможет купить чай из самовара на дровах, шашлыки, пирожки, вареники и, конечно, белорусские драники. Поэтому, все кто не успел сделать дома оливье, приходите сюда.