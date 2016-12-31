МИНСК, 1 янв — Sputnik. Наступивший 2017-й год будет переломным для Беларуси и придаст новый импульс развитию страны, сказал президент республики Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении к белорусам и гостям страны.



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"Уходит в историю очередной год третьего тысячелетия: сложный, яркий и многоликий. Для кого-то он был грустным и печальным в связи с потерей родных и близких, кто-то не достиг желаемой цели. У кого-то не сложилось в семье, профессиональной карьере. Но уверен: для большинства год был радостным и счастливым", — сказал президент.

По словам Лукашенко, суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий.

"Мы живем в открытой стране, и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров. В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны. Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан", — сказал президент.

Лукашенко заверил: с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз. "В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества — наш священный долг", — добавил глава государства.

Рассказал белорусский лидер и об успехах на международной арене. По его словам, республика укрепляет свой авторитет в международном сообществе и удостоилась особого признания, став площадкой миролюбивых инициатив. Лукашенко добавил, что у Беларуси взвешенная международная и выверенная внутренняя политика.

"Постоянное внимание уделяем укреплению единства народа, недопущению экстремистских проявлений, разжигания вражды на национальной и религиозной почве. Политические кампании уходящего года показали гражданскую зрелость и культуру наших людей", — отметил Лукашенко.

Выразил уверенность президент и в том, что основные приоритеты в развитии Беларуси будут реализованы, как аргумент он привел уже существующие достижения.

"С каждым годом Беларусь приобретает все более современный европейский облик. Всматриваясь в будущее, большие надежды возлагаем на 2017 год. Он должен стать переломным и дать мощный импульс для развития страны. Ставку сделаем на создание новых производств и рабочих мест, активизацию бизнеса. Важную роль мы отводим отечественной науке. Приоритет для нас — инновационный путь. Наступающий Год науки должен пройти под знаком обновления страны и открытий во всех областях жизнедеятельности", — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул: в 2017 году, чего бы ни стоило, власти существенно повысят доходы граждан.

Также в своем поздравлении Лукашенко отметил естественный прирост населения и призвал белорусских женщин рожать. Президент пообещал, что поддержка семьям со стороны государства сохранится.

"Свое слово должна сказать наша молодежь, патриотичная, неравнодушная к судьбе своей Родины. Среди вас много способных людей. Я верю в вас и надеюсь, что вы найдете свое место в родной Беларуси, достойное применение талантам и способностям. Обретенный 25 лет назад суверенитет сегодня в ваших руках, и от вас теперь зависит будущее процветание Отечества", — отметил он.

Президент поблагодарил всех белорусов за труд, профессионализм и верность долгу.

"Пусть наступающий год принесет вам удачу и благополучие. Убежден, что так и будет. Потому что верю в мудрость, сплоченность, трудолюбие нашего народа, в его неиссякаемую творческую энергию", — заключил Лукашенко.