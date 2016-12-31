Авторов перспективных молодежных стартапов в Брестской области будут консультировать эксперты. Об этом заявил заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Серков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы сделаем немного по-другому уже в следующем году. Вы будете готовить свои проекты не где-то там в отрыве, а постоянно общаясь с экспертами. При необходимости у вас будут постоянные консультации со стороны других государственных органов. Кроме этого, в течение следующего года мы вместе будем отрабатывать методы и направления по поиску инвестиций, чтобы ваши проекты не остались только на бумаге, а каким-то образом внедрялись в жизнь», — сказал Михаил Серков.

Выставка молодежных проектов развернулась в Брестском научно-технологическом парке. Для областного этапа республиканского конкурса БРСМ «100 идей для Беларуси» отобрано около 30 лучших стартапов. Некоторые разработки уже на зональных этапах вызвали интерес и готовятся к реализации. Инновационные предложения молодых изобретателей и рационализаторов затрагивают различные сферы: образование, здравоохранение, архитектуру, энергосбережение, информационные и промышленные технологии. Авторы представили свои разработки областному экспертному совету.

«Мы очень тщательно и терпеливо подойдем к оценке каждого проекта. Здесь важны не только актуальность темы и практическая значимость работ, но и возможность их реализации, инновационность подходов в решении заявленной проблемы. При наличии действительно хороших, прорывных идей, определим, какие проекты имеют шанс на бюджетное финансирование. Другим будем помогать искать инвесторов», — сообщил вице-губернатор.

По мнению Михаила Серкова, сейчас существует достаточно потенциальных источников финансирования перспективных идей. Помимо инновационного фонда облисполкома, это программа по поддержке малого бизнеса, китайские, катарские и европейские кредитные линии, средства инвесторов, которые готовы создавать новые предприятия.

Поддержку пообещал и директор Брестского технопарка Александр Юреня.

«Символично, что такое мероприятие проходит на базе технопарка. Этот субъект инновационной инфраструктуры является инкубатором малого бизнеса, который государство создало для того, чтобы поддержать интересные идеи, дать им толчок, помочь сделать первый шаг в направлении коммерциализации и их продвижении», — отметил руководитель технопарка.

Первая встреча молодых изобретателей с потенциальными инвесторами состоялась в формате открытого диалога.

Победители областного этапа проекта «100 идей для Беларуси» представят Брестскую область в финале республиканского конкурса. Кроме того, лучшие разработки будут отмечены ценными призами.