В текущем году в Бресте за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 227 тысяч кв. м жилых помещений, что составляет 123% от годового задания. Об этом председатель горисполкома А. С. Рогачук сообщил в своем выступлении перед депутатами на сессии горсовета.

Более половины введенного жилья — 114 тысяч кв. м (50,2%) построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе для многодетных семей — 25,7 тысяч кв. м (11,3%) и для граждан, осуществляющих строительство жилья с господдержкой, — 51,5 тыс. кв. м (22,7%).

На улице Васнецова введен в эксплуатацию четвертый жилой дом для детей, оставшихся без попечения родителей.

Начато освоение нового района жилой застройки ЮВМР-4 («Лагуна»), на территории которого планируется построить 37 многоквартирных домов общей площадью 208,4 тысяч кв. м. В этом микрорайоне будут проживать 11 тысяч человек.

В 2017 году планируется приступить к освоению нового района жилой застройки Бреста — ЮЗМР-5, строительство которого планируется начать в 2018 году.