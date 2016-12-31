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Катерина Голицина: «Я – бессовестно  счастливая»

01.01.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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Концертная программа российской звезды шансона Катерины Голицыной  под таким названием – это памятное событие в культурной жизни района.

Копыляне, пришедшие в районный Центр культуры, на «ура» воспринимали известные хиты «Какая дама пропадает», «Бессовестно счастливая», «Поздно встреченный» и многие другие и при этом подпевали российской исполнительнице. После выступления певица с удовольствием раздавала автографы, фотографировалась с желающими и дала эксклюзивное интервью редакции газеты «Слава працы».


Катерина Голицына на сцене РЦК

— Как появилась идея приехать в Беларусь с таким туром  по небольшим городам?

— Когда мы задумывали белорусский тур, я предложила: давайте не будем брать только крупные города, такие как Минск, Гродно, Витебск, а включим в тур еще и небольшие. Здесь тоже живут люди, а я ведь пишу песни для людей. Я хочу, чтобы мои песни слушали. Понимаю, что, допустим, из Копыля люди могут не поехать на концерт в ближайший областной центр, потому что на дорогу потратят больше, чем стоимость билета на концерт.

— Сколько альбомов с вашими песнями уже увидели свет?

—  С 2002 года вышло 12 оригинальных альбомов и огромное количество всяких сборников. Еще раньше, в 90-е годы, выходили и виниловые пластинки. Также были и не совсем жанровые альбомы. У меня есть альбом, записанный с группой «Моральный кодекс».

— Вы — телеведущая, автор и исполнитель своих песен. Поделитесь своими дальнейшими творческими планами.

— Новый сезон буду продолжать на «Шансон ТВ» с программой «Звездный пасьянс». В нашу корпорацию входит телеканал «Шансон ТВ», радиостанция «Страна FM», различные печатные издания и интернет-издания, еще появится канал «Радио Вижн». Я в принципе писать тоже умею. Профессиональной журналистикой занималась, когда выходили различные печатные издания, посвященные шансону. Я во всех них поработала. Сейчас у меня в разработке есть несколько сценарных планов телепередач. И конечно же, буду продолжать петь.

— Чтобы выдерживать такие нагрузки, необходимо быть в прекрасной физической форме. Откройте секрет, как вы ее поддерживаете?

— Это очень большой труд. Была великая женщина Людмила Марковна Гурченко, которая всегда признавалась, что она ест сколько хочет и спортом не занимается. И при этом прекрасно выглядела! У меня такого нет: я всю свою жизнь борюсь с лишним весом, занимаюсь спортом. Постоянно себе во всем отказываю, а если и позволяю что-то лишнее, то потом «наказываю» себя за это. Все очень просто: возвращаюсь в Москву, и начинается персональный тренинг, групповые занятия, фитнес, бассейн.

— А что хотели бы пожелать нашим читателям?

— Хочется пожелать, конечно, мира, покоя, чтобы люди начали жить финансово немного свободнее. Чтобы улучшились экономики наших стран. Очень верю в наши страны, и в Беларусь, и в Россию.

Всем счастья, любви, молодости вечной. Если ее сохранять как минимум в душе, то морщины у глаз будут всегда только мимическими.

Сергей ЛАЗОВСКИЙ

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Концертная программа российской звезды шансона Катерины Голицыной  под таким названием – это памятное событие в культурной жизни района. Копыляне, пришедшие в...

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