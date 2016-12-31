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Базовая величина в Беларуси повышена до 23 рублей

01.01.2017 08:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 января. Базовая величина в Беларуси увеличена с 21 до 23 рублей (на 9,5%). Это предусмотрено постановлением Совета министров № 974, сообщила пресс-служба правительства.

Последний раз базовая величина повышалась год назад. 1 января 2016 года (до деноминации) она была увеличена со 180 тысяч до 210 тысяч рублей.

Базовая величина была введена 1 марта 2002 года, она применяется для исчисления целого ряда показателей и нормативов в сфере трудовых правоотношений, определяет размер штрафов и пошлин.

Первая базовая величина составляла 10 тысяч рублей. Почти за 14 лет она увеличивалась 18 раз.

Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. Базовая величина в Беларуси увеличена с 21 до 23 рублей (на 9,5%). Это предусмотрено постановлением Совета министров № 974, сообщила пресс-служба...

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