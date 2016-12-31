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БЖД упростила правила провоза домашних животных в международном сообщении

01.01.2017 10:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 января. Белорусская железная дорога 1 января 2017 года упростила правила провоза домашних животных в международном сообщении.

Нововведение касается пассажиров с небольшими животными, чей питомец (собака, кошка, птица) помещен в специальную тару, не превышающую по сумме трех измерений 200 см. В этом случае пассажиру не требуется выкупать все места в купе, как было ранее, сообщила пресс-служба БЖД.

Дополнительная плата за провоз комнатных животных в данном случае также взиматься не будет. Перевозка осуществляется в счет установленной нормы провоза ручной клади. Для размещения животных в таре должны использоваться места, предназначенные для хранения ручной клади в вагоне.

В то же время крупные собаки, не помещенные в специальную тару, должны перевозиться в отдельном купе купейного вагона при наличии намордника и поводка. Разрешается перевозка не более двух собак в одном купе. При этом пассажир обязан оплатить стоимость всех мест в купе.

Пресс-служба БЖД также напоминает, что во всех случаях при перевозке комнатных животных в обязательном порядке требуются соответствующие ветеринарные документы.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. Белорусская железная дорога 1 января 2017 года упростила правила провоза домашних животных в международном сообщении. Нововведение касается...

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