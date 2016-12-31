﻿ Новогодние гуляния развернулись на 30 площадках Минска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новогодние гуляния развернулись на 30 площадках Минска

01.01.2017 10:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь встретила Новый год. Тысячи людей встретили 2017-й у Дворца спорта в Минске, передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Гуляния шли всю ночь. Звезды белорусской эстрады развлекали гостей песнями и плясками. Новогодние торжества развернулись на 30 площадках Минска. Здесь можно было не только повеселиться, но и выпить горячего чаю со сладостями.

Новый год в СНГ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды белорусской эстрады развлекали гостей песнями и плясками.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: Нам удалось сохранить Беларусь островком стабильности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика