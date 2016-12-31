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Новогодние гуляния развернулись на 30 площадках Минска
01.01.2017 10:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь встретила Новый год. Тысячи людей встретили 2017-й у Дворца спорта в Минске, передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.
Гуляния шли всю ночь. Звезды белорусской эстрады развлекали гостей песнями и плясками. Новогодние торжества развернулись на 30 площадках Минска. Здесь можно было не только повеселиться, но и выпить горячего чаю со сладостями.
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