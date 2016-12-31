Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении к народу заявил, что страна стала заложником экономической ситуации, сообщает БЕЛТА .

«Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров», - сказал Лукашенко в своем обращении.

По всему миру вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, констатировал он. Однако, несмотря на это, удалось сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия, хотя это было и непросто, подчеркнул белорусский лидер.

«Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан!» - добавил он.