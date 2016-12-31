﻿ Лукашенко: Нам удалось сохранить Беларусь островком стабильности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко: Нам удалось сохранить Беларусь островком стабильности

01.01.2017 10:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении к народу заявил, что страна стала заложником экономической ситуации, сообщает БЕЛТА.

«Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров», - сказал Лукашенко в своем обращении.

По всему миру вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, констатировал он. Однако, несмотря на это, удалось сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия, хотя это было и непросто, подчеркнул белорусский лидер.

«Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан!» - добавил он.

Главные слова уходящего года
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси выступил с новогодним обращением к народу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"С достоинством пытался прожить жизнь". Богданкевич о карьере в Нацбанке, кризисе и своем 80-летии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика