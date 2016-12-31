﻿﻿ В связи с терактом в Стамбуле МИД Беларуси призывает находящихся там белорусов к "повышенной осторожности". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В связи с терактом в Стамбуле МИД Беларуси призывает находящихся там белорусов к "повышенной осторожности"

01.01.2017 10:47 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 1 января. В связи с терактом в Стамбуле Министерство иностранных дел Беларуси просит находящихся там белорусских граждан "проявлять повышенную осторожность и связаться с близкими" на родине. Сообщение размещено в официальном аккаунте МИД в Твиттере.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли не менее 35 человек, как минимум 40 — получили ранены, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местные власти.

По имеющимся сведениям, двое нападавших были одеты в костюмы Санта Клауса. В клубе на тот момент находилось примерно 600 человек.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 января. В связи с терактом в Стамбуле Министерство иностранных дел Беларуси просит находящихся там белорусских граждан "проявлять повышенную осторожность...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
БЖД упростила правила провоза домашних животных в международном сообщении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика