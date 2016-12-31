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В связи с терактом в Стамбуле МИД Беларуси призывает находящихся там белорусов к "повышенной осторожности"
01.01.2017 10:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 января. В связи с терактом в Стамбуле Министерство иностранных дел Беларуси просит находящихся там белорусских граждан "проявлять повышенную осторожность и связаться с близкими" на родине. Сообщение размещено в официальном аккаунте МИД в Твиттере.
В результате вооруженного нападения на клуб Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли не менее 35 человек, как минимум 40 — получили ранены, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местные власти.
По имеющимся сведениям, двое нападавших были одеты в костюмы Санта Клауса. В клубе на тот момент находилось примерно 600 человек.
БелаПАН.
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В связи с терактом в Стамбуле МИД Беларуси призывает находящихся там белорусов к "повышенной осторожности"
Минск, 1 января. В связи с терактом в Стамбуле Министерство иностранных дел Беларуси просит находящихся там белорусских граждан "проявлять повышенную осторожность...
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