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С 1 января интернет-магазины обязаны обеспечить возможность оплаты через ЕРИП

01.01.2017 11:00 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 января. С 1 января 2017 года интернет-магазины обязаны обеспечить возможность оплаты через ЕРИП. Это предусмотрено указом президента "О развитии цифровых банковских технологий" от 1 декабря 2015 года.

Данное требование касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю через интернет-магазины, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

ЕРИП (Единое расчетное информационное пространство) — автоматизированная система, позволяющая мгновенно оплачивать товары и услуги через интернет. Система работает с 2008 года, ее появление инициировал Нацбанк. В 2014 году введен единый механизм расчетов по платежам в ЕРИП, который стали применять все банки, работающие в республике.

26 января 2016 года ЕРИП зарегистрировано как ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство". Система включает свыше 54 тыс. услуг. Более 11 тыс. компаний, государственных учреждений и предприятий, частных фирм, индивидуальных предпринимателей предлагают клиентам оплачивать услуги через ЕРИП.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. С 1 января 2017 года интернет-магазины обязаны обеспечить возможность оплаты через ЕРИП. Это предусмотрено указом президента "О развитии цифровых...

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