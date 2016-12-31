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Генконсульство в Стамбуле выясняет, есть ли белорусы среди пострадавших при нападении на ночной клуб

01.01.2017 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Фото: Reuters

Генконсульство в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе граждане Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на совместный твиттер-аккаунт Посольства Беларуси в Турции и Генерального консульства Беларуси в Стамбуле.

Дипломаты назвали атаку в новогоднюю ночь бесчеловечным цинизмом. Они выражают соболезнования семьям погибших, желают скорейшего выздоровления раненым и быстрой поимки виновных.

Министерство иностранных дел Беларуси в официальном твиттер-аккаунте просит находящихся в Стамбуле граждан проявлять повышенную осторожность, связаться с близкими в Беларуси.

Как сообщалось, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле погибли 39 человек, в том числе 16 иностранных граждан. Около 70 человек госпитализированы. Теракт устроили неизвестные преступники. По информации местного телевидения, стрельбу начали двое в костюмах Санта-Клауса.

Как сообщают СМИ, всего в увесилительном заведении на тот момент находилось от 700 до 800 посетителей. На месте трагедии работают кареты скорой помощи и полиция. По сведениям турецкого МВД, террорист находится в бегах. Его поиски продолжаются.

 
 
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Генконсульство в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе граждане Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на совместный...

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