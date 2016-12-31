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1 января в Беларуси начинается поэтапное увеличение пенсионного возраста

01.01.2017 11:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 января. 1 января в Беларуси начинается поэтапное увеличение пенсионного возраста. Это предусмотрено указом президента № 137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения", который был подписан в апреле минувшего года.

С 1 января ежегодно на шесть месяцев будет повышаться пенсионный возраст до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет (ранее пенсионный возраст для мужчин начинался в 60 лет, для женщин — в 55 лет).

Аналогичное увеличение — на три года в течение шести лет — предусмотрено для работников, имеющих право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет, а также для военнослужащих.

Руководителям всех организаций независимо от форм собственности рекомендовано шире применять практику участия нанимателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии.

Решение властей увеличить пенсионный возраст было неоднозначно воспринято в обществе. Но, как заявил на одном из совещаний Александр Лукашенко, "если не мы сегодня это сделаем, это ляжет на наших детей". "Работающие люди уже сегодня испытывают проблемы с содержанием пенсионеров, — отмечал глава государства. — Пенсионный фонд у нас не растет, и нам уже сегодня из бюджета приходится финансировать пенсионный фонд, это никуда не годно. Мы таким образом забираем у врачей, учителей, военных и так далее определенные средства, не развиваем государственные и прочие программы, отдавая деньги на то, чтобы поддержать пенсионеров. Это плохо. В то же время понимаем, что уменьшить пенсии нельзя, так же, как и нельзя увеличить налоги или социальные взносы, платежи в эти социальные фонды. Это тоже не путь. Поэтому от принятия соответствующих решений нам никуда не деться".

По данным статистики, пенсионеры составляют 23,9% от всего населения и 40,3% — от трудоспособного населения Беларуси. Согласно прогнозу демографов Национальной академии наук, к 2020 году доля пенсионеров в общей численности населения вырастет до 26,4%, к 2030 году — до 28,7%, а к 2050-му пенсионерами будет треть населения страны.

С учетом этого, считают эксперты, власти будут вынуждены и в дальнейшем идти на столь непопулярную меру, как увеличение пенсионного возраста. По их прогнозам, в перспективе пенсионный возраст в Беларуси будет увеличен до 65 лет.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. 1 января в Беларуси начинается поэтапное увеличение пенсионного возраста. Это предусмотрено указом президента № 137 "О совершенствовании...

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