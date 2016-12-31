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В новогоднюю ночь в Беларуси произошло два пожара
01.01.2017 11:19 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 января. В последний день минувшего года, с 6 утра до 24.00 31 декабря, в в Беларуси произошел 21 пожар.
Погибли три человека. Повреждено 16 строений и две единицы техники, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В новогоднюю ночь, с 0 до 6 часов 1 января, в Беларуси зафиксировано два пожара: в Минске и в Витебской области. "Новогодняя сводка оказалась самой спокойной новогодней сводкой за все годы наблюдений (с 2007 года)", — сообщил МЧС Беларуси в Твиттере.
Всего за 2016 год, по данным министерства, в стране произошло 5 тыс.675 ЧП, в том числе 5 тыс. 665 пожаров и восемь происшествий техногенного характера (в 2015 году — 6.135, 6.121 и 9 соответственно). В результате ЧП погибло 537 человек, в том числе восемь детей (579 и 12 — в 2015 году), травмированы — 325. (284). 765 человек в 2016 году были спасены (в 2015 — 835).
БелаПАН.
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Минск, 1 января. В последний день минувшего года, с 6 утра до 24.00 31 декабря, в в Беларуси произошел 21 пожар. Погибли три человека. Повреждено 16 строений и две единицы...
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