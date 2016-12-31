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Вступил в силу указ президента о проведении подрядных торгов в строительстве
01.01.2017 11:45 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 января. 1 января 2017 года вступил в силу указ президента № 380 "О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве".
Документ направлен "на дальнейшее развитие конкуренции в строительстве, обеспечение снижения его стоимости и повышение качества". Согласно указу закупки работ и услуг при строительстве, в том числе возведении, реконструкции, ремонте, осуществляются путем проведения подрядных торгов либо переговоров. Проведение подрядных торгов является обязательным при заключении договоров о строительстве жилых домов — при стоимости строительства шесть тысяч базовых величин и более.
Проведение торгов также обязательно при строительстве объектов, финансирование строительства которых полностью или частично осуществляется за счет средств республиканского или местных бюджетов.
Кроме того, торги должны проводиться при строительстве объектов, возводимых за счет госорганизаций и хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собственности (при стоимости строительства 100 тысяч базовых величин и более).
Указом установлены случаи, когда проведение подрядных торгов, торгов и биржевых торгов не является обязательным, например при заключении договоров о выполнении работ по текущему ремонту.
Правительство вправе устанавливать преференциальную поправку, применяемую при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве, а также определять ее размер и условия применения.
Действие указа рассчитано на два года.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 1 января. 1 января 2017 года вступил в силу указ президента № 380 "О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве". Документ направлен "на дальнейшее...
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