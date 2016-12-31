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МВД: в местах массовых гуляний ЧП и преступлений в новогоднюю ночь не зафиксировано

01.01.2017 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Фото: Владислав Голубев, TUT.BY

В местах массовых гуляний ЧП и преступлений в новогоднюю ночь не зафиксировано, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел Беларуси.

"Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной. Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. В столице праздничные гуляния проходили на 31 площадке", - сказали в МВД.

Общественный порядок обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые в эти дни традиционно несут службу в усиленном режиме.

Новогодние праздники продолжаются. В Минске основные мероприятия пройдут возле Дворца спорта.

Министерство внутренних дел напоминает об осторожном обращении с пиротехникой и призывает воздержаться от покупки несертифицированной продукции.

Как сообщил начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник, в Минске новогодняя ночь прошла достаточно спокойно и по линии ГАИ. Дорожно-транспортных происшествий, в которых бы пострадали люди, зафиксировано не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

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