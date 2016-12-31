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МВД: новогодняя ночь в Беларуси прошла спокойно

01.01.2017 12:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Преступлений и ЧП в местах массовых гуляний в новогоднюю ночь зафиксировано не было, сообщили в МВД Беларуси.

"Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной. Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. В столице праздничные гуляния проходили на 31 площадке", — говорится в сообщении министерства.

По информации МВД, общественный порядок обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. В ведомстве подчеркнули, что правоохранители в праздничные дни несут службу в усиленном режиме. 

"Граждане с пониманием отнеслись к принимаемым органами внутренних дел дополнительным мерам безопасности", — сообщил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси Дмитрий Курьян.

 
Теги: Минск
 
 
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В новогоднюю ночь на территории республики состоялось свыше 1800 праздничных мероприятий.

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МВД: в местах массовых гуляний ЧП и преступлений в новогоднюю ночь не зафиксировано
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