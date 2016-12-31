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Станислав Богданкевич отмечает 80-летие
01.01.2017 12:00 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 января. Экс-председатель правления Национального банка Беларуси почетный председатель Объединенной гражданской партии профессор Станислав Богданкевич 1 января отмечает 80-летие.
Одной из своих главных заслуг Богданкевич, который в 1991—1995 годах руководил главным банком страны, считает введение национальной валюты. В интервью БелаПАН он рассказал, что среди белорусского руководства в те годы преобладало мнение о необходимости перехода на российский рубль, а предложения о введении белорусского рубля встречали сопротивление со стороны премьер-министра Вячеслава Кебича и Верховного Совета.
"Сопротивление шло от тогдашнего состава парламента. Они не понимали, зачем это нужно. Нормальные люди, но они мыслили, как плановики. И Кебич был хорошим хозяйственником, но он не мыслил глобально, он — человек административного мышления. А Нацбанк продвигал более-менее рыночные подходы. В результате национальную валюту мы ввели не благодаря правительству или парламенту, а утвердили ее решением правления Нацбанка", — сообщил Богданкевич.
Экс-глава Нацбанка был активным противником идеи о переходе Беларуси на российский рубль. "Вместе с Кебичем и Мясниковичем мы часов двенадцать сидели у Черномырдина с Геращенко (тогдашний глава Центробанка РФ. — БелаПАН.) в Москве. Я говорил: "Пожалуйста, если хотите, может быть общая валюта, но Национальный банк Беларуси должен иметь право самостоятельно эмитировать платежные средства, а не испрашивая лимит у Москвы". "Это было главное мое разногласие с тогдашним руководством. Так удалось провалить желание Кебича перед президентскими выборами показать народу, что он решил денежные вопросы", — отметил Богданкевич.
Кроме того, добавил он, тогда удалось создать нормативную базу для развития банковской системы. "Мы создали почти современную банковскую систему на примере законодательства Германии, Англии, Швеции, Новой Зеландии, не оглядываясь ни на СССР, ни на Россию. Специалисты не раз ездили на стажировки, Запад готов был за свои деньги переобучить нас. Конечно, банковская система потом совершенствовалась, развивалась. Но мы заложили основу всему этому", — подчеркнул юбиляр.
Однако, заявил Богданкевич, далеко не все из задуманного в тот период удалось сделать. "Это трудно понять, но резервы банковской системы тогда были на нуле, активы и пассивы банков не балансировались, — рассказал он. — Но мы после введения белорусского рубля накопили несколько сотен миллионов долларов резервов, и валютный курс был стабилен на протяжении восьми-девяти месяцев перед моим уходом в 1995 году. Мы не победили инфляцию, но она резко снижалась, по месяцам пошла вниз".
"Правда, меня критиковали руководители предприятий, говорили, что я их угробил. Но Нацбанк просто сокращал денежную массу", — добавил экс-глава Нацбанка.
Полная версия интервью опубликована на сайте интернет-газеты
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 1 января. Экс-председатель правления Национального банка Беларуси почетный председатель Объединенной гражданской партии профессор Станислав Богданкевич 1...
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