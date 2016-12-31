Вот мы и открыли первую страницу календаря в 2017 году. Впереди — новые события. Ушедший 2016-й был разным: принес радости и огорчения, удачи и промахи. Но неизменным у витебской редакции TUT.BY было одно — желание находить для вас интересные сюжеты, необычные истории, поучительные судьбы, ярких героев. Перелистывая ленту новостей за год, мы увидели, что редкая неделя проходила без запоминающейся встречи. Ведь люди — это «наше все» для журналиста. Предлагаем вместе вспомнить некоторых наших героев — тех, кто заслуживает особого восхищения.

Андрей Праневич

На Паралимпиаде в Рио белорусы завоевали 8 золотых медалей и 2 бронзы. Одна из наград высшей пробы — на счету фехтовальщика-колясочника из Полоцка Андрея Праневича. Он завоевал ее, одержав верх над Аммаром Али из Ирака в напряженном финальном поединке шпажистов в категории «В».



Андрей Праневич. Фото: Игорь Матвеев

Обладатель золота Паралимпиады фехтовальщик Андрей Праневич: «Дрался, не думая о счете»

— Кто выиграет в решающем поединке, было непонятно до конца. Я внутренне собрался, не думал ни о счете, ни о том, за что дерусь. Просто дрался и всё. И выложился на поединке так, что когда приехал после церемонии награждения к себе в номер, был вымотан так, что, взорвись рядом бомба, мне было бы без разницы, — поделился Андрей на интервью, которое проходило в спортзале в Полоцке, где он тренируется.

Наши аплодисменты волевому парню, который, в первую очередь, вышел победителем в жестком поединке со своей судьбой.

Владислав Гончаров

Владислав Гончаров — единственный обладатель олимпийского золота в копилке белорусской команды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.



Владислав Гончаров. Фото: Игорь Матвеев

Вместе и в жизни, и в спорте. TUT.BY встретился с олимпийским чемпионом Гончаровым и его девушкой

— Вообще я не медийный, не публичный человек. И не хочу таким быть. Хочу остаться скромным обычным парнем. Я вырос в простой семье. Мама — инженер, папа был моряком дальнего плавания. Все, что я сейчас имею, получил от родителей. И очень благодарен им за это, — рассказал нам Влад после победы.

21-летний спортсмен настолько обаятелен и располагает к себе, что совсем не удивительно, почему за него радовались даже соперники-китайцы: телезрители Олимпиады видели, как один из них — Дон Дон, поднял палец вверх: «Класс!».

Анна Норкус

Гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики почти два года находилась под стражей. 10 июня ее освободили в зале Верховного суда и сняли судимость. Главу фабрики обвиняли в злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Через пару дней, 13 июня, она вернулась на работу. На предприятии ее встретили цветами, плакатами, караваем и слезами радости.



Вальдемарас и Анна Норкусы. Фото: lietuvosdiena.lrytas.lt

« Все становится на свои места». Встреча Анны Шарейко, цветы и слезы на витебской «Ганне »

А в августе Анна Васильевна вышла замуж за литовского бизнесмена Вальдемараса Норкуса и взяла фамилию супруга. Менее чем через полгода после возращения на фабрику руководителя в Верховье торжественно открыли новый завод по производству комбикормов.

После освобождения глава предприятия призналась журналистам, что испытания ее только закалили: «Люди, которые сильные по жизни, не становятся слабее в таких местах. Только сильнее, еще больше закаляются и больше хотят работать, приносить пользу».

Наш огромный респект Анне Васильевне — за мужество, патриотизм и умение быть красавицей в любой ситуации.

Артур Ярош

Витеблянин Артур Ярош отличился тем, что задержал за рулем пьяного полковника милиции. Но из-за этого чуть сам не стал преступником.



Артур Ярош. Фото: Игорь Матвеев

В Витебске парень задержал за рулем пьяного начальника РОВД: «Теперь меня обвиняют в самоуправстве»

20 февраля Артур вместе со своей девушкой ехал по Московскому проспекту, молодые люди заметили, что водитель соседней машины ведет себя странно. Когда они ее остановили, то поняли, что мужчина за рулем не трезв. Артур отобрал у него ключи и вызвал ГАИ. Пьяным водителем оказался бывший начальник Первомайского РОВД. В машине с ним ехала его мать. Они утверждали, что машину вела именно она. А Артур и его девушка занимались самоуправством и вымогательством. В итоге милиционера признали виновным, уволили из органов, а его мать оштрафовали за дачу заведомо ложных показаний.

— Этот год мне запомнился, — признался нам Артур.

Наше восхищение поступком совсем еще юного человека. Мало кто на его месте рискнул бы вступить в подобную схватку.

Сергей Баталко

2 марта, накануне Дня белорусской милиции, прапорщик Железнодорожного отдела Департамента охраны города Витебска Сергей Баталко закрыл собой ребенка от наезда машины, и она сбила его самого. Сразу после сообщений об этом поступке мужчина стал самым медийным сотрудником правоохранительных органов в стране.



Сергей Баталко. Фото: Игорь Матвеев

« Папа плакал, очень тронуло». Милиционер, выхвативший ребенка из-под Peugeot, о том, как это было

Позднее глава МВД Игорь Шуневич вручил милиционеру наградной кортик. Отметили его и местные власти — дали звание «Витебчанин года».

Сам Сергей в беседе с нами свой поступок никаким геройством не считал и произвел впечатление скромного, немного застенчивого человека. Что еще раз доказывает: настоящие мужчины чураются пафоса и лишних слов.

Дмитрий Столяров

Витебского строителя Дмитрия Столярова теперь знает вся страна — в апреле он взобрался на башенный кран в Минске, требуя выплатить более 70 млн рублей, которые задолжали ему несколько фирм.



Дмитрий Столяров. Фото: Игорь Матвеев

Витеблянин, залезший на башенный кран: «Думаю, о моей проблеме услышал и президент »

— Я взобрался на высоту 45−50 метров, не для того чтобы привлечь внимание людей, а чтобы о моей проблеме узнали власти. Я потратил много сил, чтобы заработать свои деньги, а потом, когда их не выплатили, — много времени, чтобы их истребовать в законодательном порядке.

С мужчиной расплатились практические все должники. Сейчас Дмитрий работает строителем в России. Наш привет тебе, целеустремленный и бесстрашный витебский парень!

Геннадий Короневский

Священник Геннадий Короневский почти 30 лет живет в Дисне — самом маленьком городе страны. И все это время удивляет местный народ. За год вместе с верующими восстановил храм XIX века. Потом взял 20 гектаров земли и завел фермерское хозяйство. После этого переключился восстановил старую графскую усадьбу.



Геннадий Короневский. Фото: Игорь Матвеев

«Все думали, батюшка сошел с ума». Ипэшник в рясе отстроил графское имение и сделал агроусадьбу

— Никто не верил, что я построю дом на свалке, — вспоминает отец Геннадий. — Чувствовал: это место благодатное. И меня сюда тянула душа. Строил на старом фундаменте, и два года ушло только на то, чтобы раскопать его от мусора. Хотел, чтобы сохранился первоначальный вид усадьбы. То, как она выглядела, восстанавливали по фото, воспоминаниям старожилов, историческим документам.

Церковное начальство не раз хотело «перетянуть» деятельного священника из глубинки в город. Но он остался верен любимой патриархальной Дисне и ее жителям. В округе все уважают своего батюшку: «Мимо него даже пьяницы просто так не проходят — здороваются».

Отец Геннадий мыслит и живет настолько не шаблонно для своего сана, что признаемся: прошло полгода, а мы до сих пор под впечатлением от этой встречи. Некоторые его слова врезались в память и помогают в непростые минуты. Дисне и правда очень повезло со священником!

Анастасия Заболотнюк

Лужки — агрогородок в Шарковщинском районе. Редкое явление для глубинки: кроме обычной, здесь есть школа искусств. Три года назад сюда по распределению приехала работать Анастасия Заболотнюк, с отличием окончившая витебский «худграф». Поначалу дети от нее… прятались — потому что не умели рисовать, но потом сдружились с педагогом.



Анастасия Заболотнюк (слева) с ученицами. Фото: Игорь Матвеев

«Сначала они от меня прятались». Как молодой педагог научила детей из агрогородка рисовать

«Анастасия Александровна для нас — вторая мама», — рассказали корреспонденту TUT.BY ученики.

Однако любимому педагогу пришлось уехать из агрогородка, дети переживали по этому поводу. Но после летних каникул к ним пришли две молодые учительницы по изобразительному искусству — Юлия Петрашко и Светлана Забавская. За полгода ребята подружились с «новенькими» и создали столько рисунков, что хватило на целую выставку .

С удовольствием следим за успехами лужковских талантов, читаем их посты в Фейсбуке. Отметим, что для столь юного возраста они очень наблюдательны и глубокомысленны. Такие дети, наверное, счастье для учителей.

Полоцкие монахини

Перед Пасхой мы побывали в Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке — посмотрели, как там пекут куличи к празднику.



Украшение пасхальных куличей в полоцком женском монастыре. Фото: Игорь Матвеев

«Без разговоров и с любовью». Репортаж из монастырской пекарни, где готовят сотни куличей

Счастьем было уже одно то, что нас вообще пустили в помещение, куда посторонним вход воспрещен. Куличи — очень капризная выпечка, можно сказать, это высший пилотаж в пекарском искусстве. Они не любят лишней суеты, лишних слов, лишних людей на кухне, сквозняков, шума, плохого настроения.

— Кулич символизирует радость Воскресения Христова и радость нашего здравия — душевного и телесного. Мы — гости в этой жизни, на земле все временно. А потом — вечность. Как таковой смерти нет, есть встреча с Господом. И на встречу с ним мы возьмем две сумки. Одну — с добрыми делами, вторую — со злыми, — сказала инокиня Ольга.

Через несколько месяцев будем печь уже новые куличи. Но до сей поры греют сердце воспоминания об уютной кухне в полоцком монастыре, той удивительной атмосфере, в которой готовился и писался этот репортаж.

Олег Кириллов

У Олега Кириллова несколько «длинных» должностей. Он член исполкома Паралимпийского комитета Беларуси, главный наставник сборной страны по футболу категории В1 (тотально слепые игроки), тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дельфийским видам спорта.



Олег Кириллов. Фото: Игорь Матвеев

«Отношусь, как к здоровым, поблажек нет». Как витебский тренер возвращает к жизни незрячих людей

Когда Олег Константинович создавал в Витебске команду из незрячих футболистов, он не знал, что будет так непросто — и ему, и игрокам. Несколько лет ушло только на то, чтобы ребята научились ориентироваться на поле, понимать друг друга, определять на слух, где находится мяч.

Рассказывая о спортсменах, Олег Кириллов часто повторяет: «Мы уже одна семья». Он знает историю жизни и болезни каждого воспитанника. Вникает во все проблемы, сочувствует, помогает, но и требует много: «Отношусь к ним как здоровым. Требования — как к обычным спортсменам, никаких поблажек».

Не каждый день встречаешь людей, готовых жертвовать своими знаниями, опытом, временем и силами ради людей с ограниченными возможностями. Мы в основном привыкли к «одноразовому» добру — сделать нуждающимся подарок перед каким-то праздником, перевести деньги на благотворительный счет и т.д. А тут человек делает добро каждый день и не считает, сколько души он вкладывает в свое дело.

Илья Киселев

Илью Киселева из Толочина к инвалидности привел несчастный случай. Ухаживает за ним жена Любовь. Супруги долгое время жили в чужом частном доме. Жена вручную стирала, таскала дрова, топила печки, возила тяжелые бидоны с водой, готовила в кухоньке без всяких удобств, мыла посуду в тазике. А Илья, будучи прикованным к постели, строил дом.



Илья Киселев и его жена Люба. Фото: Игорь Матвеев

«Помогать тем, кто в таком положении». Прикованный к постели мужчина строит дом и центр для инвалидов

— Родители — и ее, и мои — были против, чтобы мы сошлись. Но мы вместе. Живем и радуемся. Выстраданная любовь — самая сильная и надежная, — сказал Илья при встрече, в конце января 2016-го.

А перед самым Новым годом позвонил и сообщил прекрасную новость — их семья уже не мыкается по углам:

— Мы переехали в свой дом. Там еще очень много работы, но главное есть стены, есть свет, есть тепло. Люба привыкает к новой кухне — ей там намного удобнее.

Илья задумал интересный проект — создать в своем доме социальный центр для инвалидов и их детей:

— Я хочу служить людям. Мне, слава Богу, повезло: у меня есть жена. А ведь есть инвалиды, кому тяжело переносить одиночество. Хочется дать им вдохновение для жизни, чтобы они не сидели по домам, не унывали, чтобы у них было развлечение.

Искренне рады за ребят и надеемся, что побываем у них на новоселье.

Александр и Анжелика Костюкевичи

Драники со сметаной, отварная картошка, маринованные грибы. А для гурманов — фаршированные улитки и улиточный шашлык! Такой обед — с белорусским колоритом и французским изыском — подают в агроусадьбе в деревне Рослые под Городком. Хозяева — Александр и Анжелика Костюкевичи — создали здесь ферму, на которой выращивают улиток.



Александр и Анжелика Костюкевичи. Фото: Игорь Матвеев

«Ползучая «виагра». Как под Городком туристов кормят и лечат улитками

Про улиток Александр готов говорить бесконечно:

— Если улиток постоянно есть, то рождаются богатыри. Такая пища очень эффективно влияет на мужскую силу. Это же «ползучая виагра». Мужчина будет всегда в себе уверен. Помогают улитки и женщинам — сохранять красоту, сбрасывать возраст.

Для Беларуси, кстати, это не такая уж и экзотика — улиток разводили во многих панских имениях. Как здоровую и доступную пищу можно употреблять их и сегодня. Но если вам лень собирать этих моллюсков самим, не проезжайте мимо агроусадьбы Костюкевичей — здесь вас всегда радушно встретят и накроют щедрый стол.

Николай Панкрат

Создатель единственного в стране домашнего музея советской атрибутики полочанин Николай Панкрат не верит в Бога, но у него есть иконы. Не состоял в партии — но полдома заставил бюстами Ленина. В экспозиции соседствуют портреты Лукашенко и Скорины. Россияне предлагали Панкрату купить музей за приличную сумму в долларах, но он отказал.



Николай Панкрат. Фото: Игорь Матвеев

«Пью с Лениным чай». Экскурсия по единственному в Беларуси домашнему музею советской атрибутики

Что-то коллекционер покупал, что-то обменивал, что-то получал в дар. А многое вообще находил на свалках. За 9 лет музей посетили около 13 тысяч человек из 58 стран.

— Я сразу всех прошу: никого на этой территории не оскорблять. Коллекционер имеет право показать свое мнение. Не переношу, когда говорят: Ленин плохой, Толстой плохой, Лукашенко плохой. Нам не дано права осуждать. Я могу долго рассуждать на эту тему, но лучше процитирую Пушкина: «Люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения».

Трудно не согласиться с классиком. Если еще не были в гостях у Панкрата — обязательно зайдите: Полоцк, улица Котовского, дом № 18.

Зюзя Поозерский, он же Егор Шушкевич

Роль белорусского Деда Мороза много лет играет директор поставского ОДО «Центр туристских услуг» Егор Шушкевич. Он же является создателем этого бренда — «Зюзя Поозерский».



Зюзя Поозерский и другие персонажи развлекательной программы. Фото: форум сайта «Глобус Беларуси»

«Девушки трогали за голую коленку». Зюзя — белорусский Дед Мороз — о себе и гостях

— Периодически на Зюзю посягают: то в одном месте его поселят, то в другом. Мы говорим: «Ребята, нехорошо». Бренд-то один, и к тому же запатентованный. У нас есть свидетельство о регистрации товарного знака. Не хочется, чтобы нашу идею растащили по разным уголкам. Но я только рад, когда на утренниках в садиках и школах, на корпоративах появляется именно белорусский Дедушка Мороз. Такие клоны Зюзи пропагандируют родную культуру, — считает Егор Шушкевич.

Сейчас Зюзя временно бездомный — любимый многими персонаж подыскивает новое жилье. Возможно, это будет усадьба уже не на Поставщине, а в другом месте. Но дело свое белорусский Дед Мороз не бросил — гастролирует, приезжает со своими сказочными помощниками на праздники в разные места. Верим, что к встрече 2018 года он найдет себе постоянный дом и снова пригласит всех к себе в гости.

Михаил Трусов

Миша Трусов — особенный парень. Люди с диагнозом аутизм обычно отгорожены от мира. А он может общаться и даже творить. Поэтому его персональная выставка в областном краеведческом музее стала для молодого человека и его родных своего рода «Оскаром».



Михаил Трусов. Фото: Игорь Матвеев

«Не болезнь, а состояние души». В Витебске открылась выставка фотографа-аутиста

Мишина мама призналась, что ей дорого стоило уже одно прикосновение к собственному ребенку, они долго к этому шли:

— Я хотела, чтобы мой мальчик, вопреки болезни, чувствовал мои прикосновения. И сегодня мы начинаем каждое утро с того, что обнимаемся. И завершаем объятием каждый вечер. Это большое завоевание для нас. Не скажу, что мир принял сына с восторгом и что он свободно общается на привычном вербальном языке. Но он общается с миром через свое творчество — музыку, фотографию.

В обыденной жизненной суете мы многого не понимаем и не замечаем. Например, даже не задумываемся, что счастьем может быть простое прикосновение. Берегите друг друга!

Владимир Попкович

Белорусский поэт, переводчик и педагог в 80 с «хвостиком» лет работает. Считает себя требовательным и строгим преподавателем, но студенты его просто обожают. Ведет страницу в Фейсбуке. Мы пообщались с Владимиром Антовоновичем накануне его дня рождения, который он празднует 25 марта, в День Воли.



Владимир Попокович. Фото: Игорь Матвеев

«Народны дыпламат». Віцебскі педагог, які нарадзіўся ў Дзень Волі, — пра любоў да мовы і людзей

— Што я даў Віцебску? Працаваў. Думаю, прынёс нейкую карысць людзям — даваў ім асвету і выхаванне. Аднойчы літаратар і журналіст Сяргей Рублеўскі напісаў пра мяне, што я «народны дыпламат». Меў на ўвазе, што я ладзіў паездкі ў Германію. Студэнты ездзілі на моўную практыку, а шмат хто з віцебскай інтэлігенцыі: мастакі, музыкі, артысты, пісьменнікі, журналісты, паглядзелі, як там — за мяжой.

Владимир Антонович скромничает: он дал Витебску многое. Более активного, светлого и мудрого человека в городе еще поискать. Здоровья вам и энергии еще на многие годы!

Денис Денисюк

Денис — тренер в «Крыльях Ангелов». Это единственная в Беларуси спортивная команда, в которую входят физически здоровые бегуны и дети с тяжелой инвалидностью. «Крылья» — любители бега, «Ангелы» — дети. Команду создали в Минске, и очень скоро, благодаря Денисюку, у нее появились единомышленники в Витебске.



Денис Денисюк. Фото: Игорь Матвеев

Как в Витебске приобщают к бегу семьи, в которых растут особенные дети. Фоторепортаж

По образованию Денис — преподаватель физкультуры и спорта, работает инженером на предприятии «Витебскоблгаз». Профессионально занимается триатлоном. Несколько лет он искал возможность не только тренироваться самому, но и помогать людям, которые передвигаются в коляске. И это произошло на минувшее Рождество — когда витебские «Крылья Ангелов» провели свою первую пробежку.

С той поры команда успела поучаствовать во многих соревнованиях: в «Славянском забеге» в Витебске, Минском полумарафоне-2016, прошлогоднем марафоне в Сочи. Посты Дениса и его единомышленников в Фейсбуке всегда заряжают оптимизмом и желанием трудиться над собой. Так держать, ребята!

Владимир Иванов

Краевед, бывший таможенник, создал на обычном сельском кладбище в 20 км от Витебска «музей» древних погребальных обрядов кривичей. Здесь показаны традиции, с помощью которых в разные времена наши предки обозначали захоронения: домовина, курган, намогильные столбы, каменные кресты.



Владимир Иванов. Фото: Игорь Матвеев

«Кресты выбрасывали на свалку». Под Витебском пенсионер реконструирует погребальные обряды кривичей

— Кладбища — это заповедники культуры, они учат ценить не только память предков, но и нашу историю, — уверен краевед. — Ведь на многие валуны и кресты нанесены надписи и символы, делающие их ценнейшими памятниками эпиграфики и этнографии, старейшими надземными артефактами. Поэтому они нуждаются в изучении и защите.

Краеведы — они, конечно, все фанаты своего дела. Но Владимиром мы восхищались особенно: ну вот кому еще было бы дело до этого старого кладбища и его замшелых крестов? Новых интересных находок нашему герою, сил и терпения в открытиях.

Виктор Пашуто

Ветеринарного врача Виктора Пашуто знают, наверное, почти все жители Витебска, у которых есть домашние питомцы. Он без слов понимает, что болит у хвостатых и пернатых пациентов. И, самое удивительное, все они — от канарейки до мастифа — сидят у него на приеме абсолютно спокойно.



Виктор Пашуто. Фото: Игорь Матвеев

«Почти мертвый щенок поднялся. Мистика!» Репортаж из ветеринарной клиники

— Не знаю, это необъяснимо. Животное просто чувствует отношение к себе. Как-то принесли в переноске кошку. Я осмотрел ее, сделал все необходимые процедуры. А хозяева стоят, открыв рты. И закрыли их только, когда кошку опять посадили в переноску: «Как у вас это получилось? У нее же в ветпаспорте написано: особо агрессивная. Кроме нас, никто и никогда не мог с ней справиться».

Виктор Михайлович, просто эта кошка точно знала: перед ней — сам доктор Айболит. Снимаем перед вами шляпу!

Валерий Помельников

Пенсионер Валерий Помельников из поселка Бабиничи под Оршей привык, что его дачу называют «садом чудес»: на 5 сотках он выращивает около 150 сортов винограда, арбузы, дыни, персики, черешню, актинидию и даже… клюкву. Со всех концов страны и из-за границы к нему едут за саженцами и ценными советами.



Валерий Помельников. Фото: Игорь Матвеев

Будет и авокадо. На даче под Оршей пенсионер выращивает экзотов и хочет научить этому наши заводы

Валерий Алексеевич — физик, работал инженером по технике безопасности на Оршанской птицефабрике. Перед пенсией мужчина едва не заболел, пережив стресс: а как это — жить без работы, чем заняться на заслуженном отдыхе?

— Сидеть со старичками на лавочке? Выпивать от скуки? Нет, все это не по мне! Придумывал себе занятие — какое-то необычное и захватывающее. И пришло озарение: виноградом у нас никто особо не занимается, дай-ка я попробую, — вспоминает пенсионер.

Помельников «подсадил» на виноград весь поселок. Но это еще не все: он ведет собственный блог! Запаса оптимизма, жизнелюбия и энергии у этого пожилого человека хватит, наверное, на троих молодых. Валерий Алексеевич, не сбавляйте обороты, и пусть сбудется ваша мечта — вырастет авокадо.

Читайте также:

Люди, которые удивили витебскую редакцию TUT.BY в 2015 году

Верьте в мечты! Герои репортажей витебской редакции TUT.BY поздравляют читателей с Новым годом

С Новым годом — с яхты, с крыши, со сцены, из леса. Герои репортажей поздравили читателей TUT.BY