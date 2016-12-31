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С нового года услуги по содействию в трудоустройстве могут осуществлять лишь кадровые агентства, включенные в госреестр

01.01.2017 12:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 января. С 1 января 2017 года услуги по содействию в трудоустройстве граждан на территории Беларуси могут предоставлять только те юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включены в реестр агентств по трудоустройству. 

Деятельность кадровых агентств регламентирована постановлением Совета министров № 855 от 22 октября 2016 года.

В перечне услуг по содействию в трудоустройстве отмечены следующие: консультирование по составлению резюме, его составление, редактирование и распространение; организация работы по профориентации безработного, содействие в подборе подходящего места работы и трудоустройстве, прохождении профобучения или получении дополнительного профобразования; предоставление информации о предложениях на рынке труда, о наличии свободных рабочих мест и требованиях нанимателя; организация собеседования с нанимателем и подготовка к нему; содействие в оформлении трудовых отношений.

Для осуществления такой рода деятельности юрлица и ИП должны представить в Министерство труда и социальной защиты заявление о включении сведений в реестр. В течение десяти дней с момента приема заявления министерство должно принять решение и выдать соответствующее свидетельство.

Формы заявлений о включении сведений в реестр, внесении изменений и дополнений, выдаче дубликата свидетельства либо об исключении информации из реестра установлены постановлением Минтруда и соцзащиты № 68 от 25 ноября 2016 года.

Согласно поручению правительства владельцем реестра агентств по трудоустройству является Министерство труда и соцзащиты. Ему же дано право давать разъяснения по вопросам применения утвержденных постановлением положений.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. С 1 января 2017 года услуги по содействию в трудоустройстве граждан на территории Беларуси могут предоставлять только те юридические лица и...

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