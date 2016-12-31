﻿ Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 2 января. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 2 января

01.01.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 2 января Общество 01.01.2017 | 12:57 f vk ok t g m 1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Во второй день 2017 года будет облачно, ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Также Гидромет предупреждает об опасности выхода на лед. Сейчас на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи. В течение недели оттепельная погода будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах.-0-
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/mokryj-sneg-i-tuman-ozhidajutsja-v-belarusi-2-janvarja-226369-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во второй день 2017 года будет облачно, ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

Также Гидромет предупреждает об опасности выхода на лед. Сейчас на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи. В течение недели оттепельная погода будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй день 2017 года будет облачно, ожидаются осадки (мокрый снег, дождь).

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
С нового года услуги по содействию в трудоустройстве могут осуществлять лишь кадровые агентства, включенные в госреестр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика