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Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе белорусские граждане

01.01.2017 13:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 января. Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе белорусские граждане, сообщает МИД Беларуси в "Твиттере".

"Атака в новогоднюю ночь — это бесчеловечный цинизм. Время, когда люди загадывают желания и строят планы, прервалось из-за ужасного теракта", — отмечает внешнеполитическое ведомство.

Ранее белорусский МИД призвал находящихся в Стамбуле граждан Беларуси "проявлять повышенную осторожность и связаться с близкими" на родине.

По последним данным, в результате вооруженного нападения на клуб Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли 39 человек. Среди тех, чьи тела на данный момент опознаны, — пять граждан Турции и 16 иностранцев, сообщают зарубежные СМИ. В момент нападения в клубе находилось более 500 человек. Количество нападавших неизвестно. По предварительной информации, их было как минимум двое.

Подозреваемые пока не задержаны. В Стамбуле введены повышенные меры безопасности.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе белорусские граждане, сообщает МИД Беларуси в...

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