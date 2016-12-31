|
Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе белорусские граждане
01.01.2017 13:31 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 января. Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе белорусские граждане, сообщает МИД Беларуси в "Твиттере".
"Атака в новогоднюю ночь — это бесчеловечный цинизм. Время, когда люди загадывают желания и строят планы, прервалось из-за ужасного теракта", — отмечает внешнеполитическое ведомство.
Ранее белорусский МИД призвал находящихся в Стамбуле граждан Беларуси "проявлять повышенную осторожность и связаться с близкими" на родине.
По последним данным, в результате вооруженного нападения на клуб Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли 39 человек. Среди тех, чьи тела на данный момент опознаны, — пять граждан Турции и 16 иностранцев, сообщают зарубежные СМИ. В момент нападения в клубе находилось более 500 человек. Количество нападавших неизвестно. По предварительной информации, их было как минимум двое.
Подозреваемые пока не задержаны. В Стамбуле введены повышенные меры безопасности.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе белорусские граждане
Минск, 1 января. Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе белорусские граждане, сообщает МИД Беларуси в...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии