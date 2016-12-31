До 2010 года Витебск постоянно носил звание культурной столицы Беларуси. После статус стал переходить поочередно к другим городам. Однако свою сущность город не утратил: он действительно самый культурный. И это заслуга не только масштабного "Славянского базара", но и парочки маленьких вещей. Корреспондент Sputnik Артем Бордовский прошелся 31 декабря по городу и запечатлел его достопримечательности.

Граффити Витебска

Такого количества рисунков на стенах нет нигде в Беларуси, да и многим европейским городам Витебск даст фору. Здесь граффити не вызывают у горожан иронию или протестные настроения. Рисунки растут на зданиях, как грибы. Насчитать их можно не меньше десятка, среди образов — портреты Пушкина, героя Шурика, Майкла Джексона, Джона Леннона и других. Сейчас рисует граффити местная творческая команда StreetSkills. Ребята создавали рисунки также и в других городах Беларуси и России.

Городская ратуша

В конце XVIII века на месте деревянной была возведена кирпичная ратуша, которая с некоторыми перестройками и достройками сохранилась до наших дней. Расположенная в центре города, она является не только главной архитектурной достопримечательностью Витебска, но и говорит об истории города: ратуша была возведена, после того как город получил Магдебургское право. Это единственная в Беларуси относительно высокая ратуша (40 метров), на которую можно подняться и увидеть панораму города. Правда, вход на башню осуществляется с весны по осень. Зимой же туристам предлагаются различные выставки внутри здания.

Пешеходная улица Суворова

Попытка сделать улицу Карла Маркса в Минске пешеходной не увенчалась успехом. А вот в Витебске уже несколько лет улица Суворова предназначена исключительно для прогулок. Вымощенная булыжником мостовая, старые дома по бокам, а в них — кафешки. Променад по Суворова и прилегающим улочкам старого города обязательно перенесет туриста в прошлое.

Кукольный театр

Белорусский театр "Лялька" известен даже за пределами Беларуси. Спектакли здесь ведутся исключительно на белорусском языке; есть семь представлений для взрослых, двадцать пять — для детей. Аншлаги здесь не редкость. Особенно в новогодние праздники. Билет удастся урвать, только если повезет. Выставка кукол прилагается.

Арт-центр Шагала

А как без него. Маленький уютный домик на берегу реки. Небольшая экспозиция офортов и литографий художника, а также обязательные магнитики и открытки с картинами Шагала ждут посетителей арт-центра. Три работы центру подарила дочка Ида Шагал. Значительную часть коллекции мини-музею передал исследователь творчества Шагала доктор Генрих Мандель. Зимой в арт-центре можно увидеть и другие экспозиции, в частности сейчас там проходит выставка картин белоруса Юрия Петкевича.