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Новый генсек ООН вступил в должность с 1 января

01.01.2017 14:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш вступил в должность генерального секретаря ООН с 1 января 2017 года и стал девятым по счету человеком на этом посту, сообщили Sputnik в пресс-службе представительства ООН в Беларуси.

Ранее Гутерриш занимал должность премьер-министра Португалии, а также был Верховным комиссаром ООН по делам беженцев в период острейших кризисов, когда число переселенцев в мире с 38 миллионов человек выросло до 60 миллионов.

В качестве председателя Европейского совета в начале 2000 года Гутерриш сыграл ведущую роль в принятии Лиссабонской программы роста и занятости, а также был сопредседателем первого саммита Европейского союза и Африки.

Гутерриш свободно владеет португальским, английским, испанским и французским языками.

Ранее дипломат заявлял, что ООН с трудом справляется со своей важнейшей задачей предотвращения мировых кризисов, поэтому должна быть готова к переменам.

В октябре Совет Безопасности ООН официально поддержал назначение Гутерреша на пост Генерального секретаря ООН. В декабре он официально принес присягу.

До Гутерриша генеральным секретарем ООН был южнокорейский дипломат Пан Ги Мун. Он занимал этот пост 10 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый генсек ООН убежден — для самой всемирной организации пришло время признать свои недостатки и изменить работу.

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