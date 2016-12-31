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МИД: В Беларуси с глубокой болью восприняли известие о теракте в Стамбуле
01.01.2017 15:06 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 января. Министерство иностранных дел Беларуси сделало заявление в связи с террористическим актом в Стамбуле.
"В Беларуси с глубокой болью восприняли известие о террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, повлекшем гибель и ранения десятков мирных граждан разных стран", — заявил МИД.
"Белорусская сторона решительно осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с дружественным народом Турции. Искренне сочувствуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении.
Ранее пресс-служба МИД сообщила, что генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе белорусские граждане. МИД призвал находящихся в Стамбуле граждан Беларуси "проявлять повышенную осторожность и связаться с близкими" на родине.
По последним данным, в результате вооруженного нападения на клуб Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли 39 человек. Среди тех, чьи тела уже опознаны, — пять граждан Турции и 16 иностранцев, сообщают зарубежные СМИ. В момент нападения в клубе находилось более 500 человек.
Количество нападавших неизвестно. По предварительной информации, их было как минимум двое. Подозреваемые пока не задержаны. В Стамбуле введены повышенные меры безопасности.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью совершенного ночью в Стамбуле теракта было дестабилизировать страну и "посеять хаос".
БелаПАН.
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Минск, 1 января. Министерство иностранных дел Беларуси сделало заявление в связи с террористическим актом в Стамбуле. "В Беларуси с глубокой болью восприняли...
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