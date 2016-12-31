МИНСК, 1 янв — Sputnik. Белорусы с болью восприняли известие о совершенном террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, заявили в министерстве иностранных дел Беларуси.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Изъяты все записи с камер видеонаблюдение в районе нападения. Кадры из них, на которые попал террорист, публикуют турецкие СМИ, однако его изображение на них нечеткое.

"В Беларуси с глубокой болью восприняли известие о террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, повлекшем гибель и ранения десятков мирных граждан разных стран", — говорится в сообщении МИД.

В министерстве подчеркнули, что Минск решительно осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с дружественным народом Турции.

"Искренне сочувствуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — заключили в ведомстве.