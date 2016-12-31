|
Минск осудил теракт Стамбуле 1 января
01.01.2017 15:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Белорусы с болью восприняли известие о совершенном террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, заявили в министерстве иностранных дел Беларуси.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Изъяты все записи с камер видеонаблюдение в районе нападения. Кадры из них, на которые попал террорист, публикуют турецкие СМИ, однако его изображение на них нечеткое.
"В Беларуси с глубокой болью восприняли известие о террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, повлекшем гибель и ранения десятков мирных граждан разных стран", — говорится в сообщении МИД.
В министерстве подчеркнули, что Минск решительно осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с дружественным народом Турции.
"Искренне сочувствуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — заключили в ведомстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Белорусы с болью восприняли известие о совершенном террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, заявили в министерстве иностранных...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии