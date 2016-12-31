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Милиция попросила белорусов быть аккуратнее с пиротехникой

01.01.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси обратилось к гражданам с просьбой быть аккуратнее при использовании пиротехники.

Милиция попросила белорусов быть аккуратнее с пиротехникой
© Sputnik / Виктор Толочко
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За минувшие сутки, согласно оперативной информации, от пиротехнических изделий в Минске пострадали четыре человека. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Министерство внутренних дел напоминает об осторожном обращении с пиротехникой и призывает воздержаться от покупки несертифицированной продукции", — говорится в сообщении на сайте МВД.

Оценивая обстановку в новогоднюю ночь, в министерстве подчеркнули, что никаких ЧП зафиксировано не было. "Общественный порядок обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые в эти дни традиционно несут службу в усиленном режиме", — добавили в МВД.    

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители напоминают, что с пиротехникой необходимо обращаться предельно внимательно и не по купать ее у "серых" продавцов.

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