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Валерий Семериков стал генсеком ОДКБ

01.01.2017 16:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Валерий Семериков возглавил Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О назначении сообщается в воскресенье на сайте организации.

«В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий Генерального секретаря ОДКБ Бордюжи Николая Николаевича, установленных Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ «О Генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности» от 21 декабря 2015 года, исполнение обязанностей Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя Генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича», - говорится в сообщении.

 
 
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С 2003 года международную организацию возглавлял Николай Бордюжа.

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