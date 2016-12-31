МИНСК, 1 янв — Sputnik. Художник мультипликационной студии Disney Тайрус Вонг скончался в США 30 декабря в возрасте 106 лет, сообщает CNN .

Вонг был известен как автор эскизов, которые легли в основу классического мультфильма "Бэмби" 1942 года. Рисунки художника выбрал лично Уолт Дисней, когда анимационный проект был на стадии разработки.

По случаю кончины художника The Walt Disney Family Museum сделал заявление, назвав Вонга "легендарным художником, который обладал невероятным даром и пробуждал невероятные чувства своими простыми работами".

Помимо студии Disney Тайрус Вонг также работал в компании Warner Brothers.

"Бэмби" — пятый по счету полнометражный мультфильм компании Disney. Анимация номинировалась на "Оскар" в трех категориях. В 2011 году фильм вошел в Национальный реестр фильмов Соединенных Штатов Америки. Считается, что это любимый мультик Уолта Диснея.