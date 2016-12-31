Валерий Семериков возглавил Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О назначении сообщается в воскресенье на сайте организации.

«В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий Генерального секретаря ОДКБ Бордюжи Николая Николаевича, установленных Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ «О Генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности» от 21 декабря 2015 года, исполнение обязанностей Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя Генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича», - говорится в сообщении.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Таджикистан. С 2003 года организацию возглавлял Николай Бордюжа.

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