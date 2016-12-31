МИНСК, 1 янв — Sputnik. Князь Дмитрий Романович Романов скончался в Дании на 91 году жизни, сообщает РИА Новости .

Дмитрий Романов является праправнуком императора Николая I и принадлежит к "николаевской" ветви рода Романовых. Князь проживал вместе с супругой в Копенгагене, но посещал Россию и участвовал в религиозных и политических церемониях страны. В Дании он организовал благотворительный фонд семьи Романовых, который помогал российским больницам и детским домам.

Супруга скончавшегося князя Феодора Алексеевна сообщила, что на минувшей неделе здоровье Дмитрия Романовича резко ухудшилось, он был срочно госпитализирован. 31 декабря князь скончался в больнице.

В последний раз князь посетил Россию в октябре 2016 года, ему вручили орден Александра Невского.