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Старший в роду Романовых князь Дмитрий Романович умер в Дании

01.01.2017 17:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Князь Дмитрий Романович Романов скончался в Дании на 91 году жизни, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Романов является праправнуком императора Николая I и принадлежит к "николаевской" ветви рода Романовых. Князь проживал вместе с супругой в Копенгагене, но посещал Россию и участвовал в религиозных и политических церемониях страны. В Дании он организовал благотворительный фонд семьи Романовых, который помогал российским больницам и детским домам.

Супруга скончавшегося князя Феодора Алексеевна сообщила, что на минувшей неделе здоровье Дмитрия Романовича резко ухудшилось, он был срочно госпитализирован. 31 декабря князь скончался в больнице.

В последний раз князь посетил Россию в октябре 2016 года, ему вручили орден Александра Невского.    

 
Теги: Минск
 
 
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Неделю назад 90-летний князь был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья.

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