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Белорусские туристы, застрявшие в аэропорту в ОАЭ, направляются домой
01.01.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by
Вчера в полночь более 100 туристов из Украины, Беларуси и Казахстана, которые почти
«Вылетели вчера около 22.00 по местному времени благодаря консулу Украины в ОАЭ. С белорусским консулом тоже держали связь по телефону. Около 2-х ночи были в Киеве», — написала она.
По информации украинских СМИ, вчера вечером из Дубая в Киев вылетели два самолета со 250 пассажирами (среди них — семь граждан Беларуси), которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах.
Проблемы с отправкой самолетов объясняли плохими погодными условиями, в частности, сильным туманом.
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Вчера в полночь более 100 туристов из Украины, Беларуси и Казахстана, которые почти три дня провели в аэропорту Шарджа в ОАЭ, вылетели на самолете из Дубая в Киев. Об...
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