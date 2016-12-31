Вчера в полночь более 100 туристов из Украины, Беларуси и Казахстана, которые почти три дня провели в аэропорту Шарджа в ОАЭ, вылетели на самолете из Дубая в Киев. Об этом TUT.BY сообщила пострадавшая белоруска.

«Вылетели вчера около 22.00 по местному времени благодаря консулу Украины в ОАЭ. С белорусским консулом тоже держали связь по телефону. Около 2-х ночи были в Киеве», — написала она.

По информации украинских СМИ, вчера вечером из Дубая в Киев вылетели два самолета со 250 пассажирами (среди них — семь граждан Беларуси), которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах.

Проблемы с отправкой самолетов объясняли плохими погодными условиями, в частности, сильным туманом.