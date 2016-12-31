Белорусская железная дорога в 2017 году увеличивает размер скидок на проезд в сообщении Беларусь - Россия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЖД.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Белорусской железной дорогой и Российскими железными дорогами, с 1 января 2017 года частично изменяются условия предоставления скидок в зависимости от сроков продажи проездных документов для индивидуальных пассажиров, желающих проехать в купейных вагонах и вагонах категории СВ", - отметили в пресс-службе.

В БЖД обратили внимание, что наибольшую выгоду смогут получить пассажиры, которые спланируют свою поездку заблаговременно. Так, при оформлении проездных документов в период от 60 до 31 суток до отправления поезда будет действовать скидка в 20% вместо действовавшей в 2016 году скидки в размере 15%. При покупке билетов в период от 30 до 21 суток до отправления поезда общая стоимость проезда будет снижена на 15% вместо 10%. "При приобретении билетов в период от 20 до 11 суток до отправления поезда сохраняется базовый тариф, а в последние 10 дней до отправления поезда установлена надбавка в размере 5%", - напомнили в пресс-службе.

Кроме того, в 2017 году продолжат действовать установленные ранее условия предоставления 10-процентной скидки при одновременном оформлении пассажирами проезда "туда и обратно" в купейных вагонах и вагонах СВ отдельных поездов в сообщении Беларусь - Россия. Данная скидка суммируется со скидками в зависимости от сроков продажи. К примеру, уже сейчас можно получить общую скидку до 30%, приобретая проездные документы на поездку в январе 2017 года. Также сэкономить 10% от общей стоимости проезда по-прежнему можно при выборе боковых мест в плацкартных вагонах.

Кроме того, с 1 января изменены условия предоставления скидок для организованных групп пассажиров в международном сообщении. При проезде организованных групп, оплативших проезд взрослых пассажиров, по групповому проездному документу будут действовать скидки в размере: 20% от общей стоимости проезда при численности группы от 10 до 24 человек, 30% при численности группы 25 и более человек.-

