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Лукашенко: Теракт в Стамбуле требует решительной реакции

01.01.2017 18:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и родным погибших в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь и сказал, что новости о нападении на мирных граждан потрясли белорусов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«То, что произошло в Стамбуле, подтверждает - в цивилизованном обществе нет места радикальным группировкам и их идеологии. Такие преступления требуют решительной и солидарной реакции. Шокируют цинизм и жестокость совершенного преступления», - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь «была и остается вместе с Турцией в деле борьбы с терроризмом».

Напомним, в результате нападения неизвестного в костюме Санта-Клауса в ночном клубе Reina в Стамбуле погибли 39 человек. 16 из них - иностранцы - граждане Франции, Саудовской Аравии, Марокко, Туниса, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля. Госпитализированы 65 человек, четыре из них находятся в критическом состоянии.

Нападавшему удалось скрыться, проводится операция по его задержанию.

 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с произошедшим в Турции терактом в новогоднюю ночь.

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