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Лукашенко: Теракт в Стамбуле требует решительной реакции
01.01.2017 18:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и родным погибших в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь и сказал, что новости о нападении на мирных граждан потрясли белорусов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«То, что произошло в Стамбуле, подтверждает - в цивилизованном обществе нет места радикальным группировкам и их идеологии. Такие преступления требуют решительной и солидарной реакции. Шокируют цинизм и жестокость совершенного преступления», - отметил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь «была и остается вместе с Турцией в деле борьбы с терроризмом».
Напомним, в результате нападения неизвестного в костюме Санта-Клауса в ночном клубе Reina в Стамбуле
Нападавшему удалось скрыться, проводится операция по его задержанию.
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с произошедшим в Турции терактом в новогоднюю ночь.
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