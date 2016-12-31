МИНСК, 1 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Кельна в новогоднюю ночь задержали несколько сотен человек, предположительно, выходцев из Африки, сообщает РИА Новости .

Полиция задерживала возможных мигрантов на главных железнодорожных станциях города. У них проверяли документы для установления личности. Городские власти направили на дежурство по всему городу более 1,5 тысячи полицейских.

Некоторые люди жаловались в социальной сети Twitter по поводу того, что правоохранители задерживают людей только из-за внешности.

К утру воскресенья полиция получила сообщения о двух случаях нападения сексуального характера на женщин в Кельне. Один мужчина был арестован.

Такие меры связаны с предотвращениями нападений сексуального характера и грабежей, произошедшими в Кельне в новогоднюю ночь 2016 года. Тогда среди обвиняемых были выходцы из Северной Африки.

В октябре полиция Кельна представила новую концепцию безопасности при проведении новогодних праздников, правоохранители предложили вывести для патрулирования улиц в праздник более тысячи сотрудников полиции.