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Несколько сотен мигрантов задержали в Кельне в новогоднюю ночь

01.01.2017 19:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Кельна в новогоднюю ночь задержали несколько сотен человек, предположительно, выходцев из Африки, сообщает РИА Новости.

Полиция задерживала возможных мигрантов на главных железнодорожных станциях города. У них проверяли документы для установления личности. Городские власти направили на дежурство по всему городу более 1,5 тысячи полицейских.

Некоторые люди жаловались в социальной сети Twitter по поводу того, что правоохранители задерживают людей только из-за внешности.

К утру воскресенья полиция получила сообщения о двух случаях нападения сексуального характера на женщин в Кельне. Один мужчина был арестован.

Такие меры связаны с предотвращениями нападений сексуального характера и грабежей, произошедшими в Кельне в новогоднюю ночь 2016 года. Тогда среди обвиняемых были выходцы из Северной Африки.

В октябре полиция Кельна представила новую концепцию безопасности при проведении новогодних праздников, правоохранители предложили вывести для патрулирования улиц в праздник более тысячи сотрудников полиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержания стали частью операции по предотвращению насилия и грабежей, как это случилось ровно год назад.

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