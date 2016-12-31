﻿ Милиционер дважды выстрелил в минчанина, отпраздновавшего Новый год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Милиционер дважды выстрелил в минчанина, отпраздновавшего Новый год

01.01.2017 21:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В новогоднюю ночь милиционер применил оружие в отношении жителя Минска. Оба госпитализированы.


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Инцидент произошел в одном из домов по проспекту Любимова в Минске в седьмом часу утра 1 января. Андрей Г. отмечал новый год с женой и близкими, но кто-то из соседей вызвал милицию с жалобой на шум. На произошедшее дальше есть две противоположные версии. Точно известно, что сам Андрей и прибывший по вызову милиционер госпитализированы.

— Как только он открыл дверь, я услышала хлопки и крики. Первой в тамбур выбежала моя сестра и тот сразу же наставил пистолет на нее. Я увидела лежащего на полу мужа. Он был весь в крови. Милиционер дважды выстрелил в него, — рассказала TUT.BY Анастасия Т., жена Андрея.


Раненый Андрей Г.

Девушка уточнила, что они с компанией отмечали Новый год в своей квартире. Когда на шум пожаловались соседи, они стали вести себя тише. Примерно в 6.40 кто-то вызвал милицию.

— Я не успела поговорить со стрелявшим милиционером, потому что он почти сразу убежал. Когда я пыталась остановить кровь, рядом со мной стояло двое других милиционеров, я не знаю были они сразу или подошли позже, — добавила она.


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Скорая помощь отвезла ее мужа в военный госпиталь на пр. Машерова.

Вечером 1 января следы крови и стрельбы еще видны в подъезде. Большое красное пятно занимает площадь около метра возле входа в лифт на первом этаже.


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

— Выстрелы слышала моя жена. Ее полдня допрашивала милиция, — рассказал Николай, один из жителей этого подъезда. — Знаю Андрея и его отца давно — спокойные люди. В голове не укладывается, что здесь могло произойти.


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский пересказал версию милиционера.

— Со стороны нападавшего, который находился в нетрезвом состоянии, была попытка завладеть оружием нашего сотрудника. Он наносил удары и пытался схватиться за кобуру с табельным оружием. Милиционер произвел предупредительный выстрел, но он не возымел действия. Наш сотрудник был вынужден стрелять в мягкие ткани, чтобы обездвижить человека.

Ластовский добавил, что стрелявший милиционер госпитализирован с черепно-мозговой травмой. На напавшего на него минчанина заведено уголовное дело по статье 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел…»).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция применила табельное оружие, прибыв по вызову на шум.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Несколько сотен мигрантов задержали в Кельне в новогоднюю ночь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика