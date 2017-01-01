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Пресс-центр Sputnik: самые обсуждаемые события 2016-го

02.01.2017 10:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Перед завершением 2016-го Sputnik подвел итоги в важнейших отраслях нашей с вами жизни.  У редакции — свой новогодний отчет. Тем более что в уходящем году Sputnik  торжественно открыл мультимедийный пресс-центр, оборудованный по последнему слову техники. С момента его открытия мы уже успели провести десятки разных мероприятий. Самые интересные и обсуждаемые из них — в обзоре.

Открытие: Киселев, Ананич и острые вопросы

Sputnik открыл мультимедийный пресс-центр в Минске в апреле этого года. Торжественную церемонию посетили высокие гости — гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, министр информации республики Беларусь Лилия Ананич, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Беларусь Александр Суриков.

"Я не мыслю категориями информационных войн — это вопрос терминологии", — сказал Киселев в ответ на многочисленные вопросы белорусских журналистов в Минске.

Полная версия беседы гостей открытия МПЦ Sputnik и "острые" вопросы журналистов — в нашем материале.

Владимир Макей — о Крыме, санкциях и геополитике

Весной участие в мероприятии Sputnik принял и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В формате видеомоста между Минском и Москвой министр ответил на вопросы журналистов.

Среди тем, затронутых Макеем — статус Крыма с точки зрения Беларуси, потери от российско-европейских санкций и его взгляд на геополитику.

Пресс-центр Sputnik: самые обсуждаемые события 2016-го
© Sputnik / Виктор Толочко
Пресс-конференция в формате видеомоста Москва-Минск с участием главы МИД Владимира Макея

"Беларусь исходит из того, чей Крым де-факто", — ответил Макей на вопрос о признании официальным Минском вхождения Крыма в состав России.

Все высказывания министра иностранных дел — в сюжете Spuntik

Эксперты — об убийстве Павла Шеремета

Эксперты из Киева и Минска обсудили версии трагической гибели белорусского журналиста Павла Шеремета спустя несколько часов после того, как машина, в которой он находился, взорвалась на одной из улиц украинской столицы.

Участники видеомоста Sputnik предположили, кто и как из украинских политиков может использовать смерть журналиста в своих целях, а также провели параллели с гибелью в 2000 году украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Полная версия обсуждения специалистами гибели белорусского журналиста — в видеоотчете о мосте

Благоустройство Минска — взгляд блогеров

Новые правила благоустройства столицы взволновали минчан не на шутку — теперь им придется, помимо прочего, самим убирать снег и мусор вокруг своих машин.

Пресс-центр Sputnik: самые обсуждаемые события 2016-го
© Sputnik/
Штрафы или коммунальщики: как решить вопрос уборки снега вокруг машин
Пресс-центр Sputnik: самые обсуждаемые события 2016-го
© Sputnik/
Штрафы или коммунальщики: как решить вопрос уборки снега вокруг машин

Обсуждали эту тему в МПЦ Sputnik руководитель сообщества автолюбителей "Стоп-ГАИ", юрист Александр Стариченко и глава компании "Гусаров-груп" Андрей Гусаров. По мнению спикеров, новые правила слишком непродуманные и требуют длительной доработки.

Спор блогеров о благоустройстве Минска — в видео из пресс-центра Sputnik

Кто виноват: торговля или покупатели?

Одним из самых запоминающихся стал круглый стол с участием психолога, представителей МАРТ (экс-Минторг), общества защиты прав потребителей и ассоциации ритейлеров — о том, бывает ли "потребительский экстремизм".

"Люди, которые шантажируют продовольственные сети, уже поделили Минск и выходят в регионы. Их оборот несколько лет назад достигал 1 миллиона долларов в год", — заявила исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Татьяна Закжевская.

Пресс-центр Sputnik: самые обсуждаемые события 2016-го
© Sputnik/
Представители Минторга, Ассоциации розничных сетей и общества защиты прав потребителей в МПЦ Sputnik Беларусь

Обсудили эксперты и борьбу с "просрочкой" в магазинах, а также нарушения правил торговли. Помимо прочего, прозвучал и ответ на вопрос о том, можно ли делать фотографии в магазинах — все это в записи обсуждения

Кроме того, в Sputnik обсуждали президентские выборы в США и Молдове, презентовали громкие киноновинки, обсуждали будущее экономики, расспрашивали о союзе поляков, благодарили Андрея Фомочкина за российский флаг в РИО и многое другое. Оставайтесь в курсе событий Sputnik!

 
Теги: Минск
 
 
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Беларусь открывали с участием главы Мининформа Лилии Ананич, а его гостями позже становились многие интересные и влиятельные люди.

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