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В Барановичах сдают в эксплуатацию дом с поквартирным отоплением

02.01.2017 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Дом с поквартирным отоплением в эти дни сдают в эксплуатацию в Барановичах по ул. Заслонова, 11А.


У жильцов есть возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в квартире.

— Жильцы довольны такой новой системой, квартиры в первом доме с поквартирным отоплением, который сдали в мае нынешнего года, были распроданы за несколько часов. В этом — уже чуть дольше продавались, сейчас осталось лишь две. Дом энергоэффективен, его проектировал «Брестжилстрой», а воплощали проект в жизнь наши строители СУ-213 строительного треста № 25, — рассказал начальник городского УКСА Владимир Дронкин.

Сейчас хозяева квартир осматривают свое жилье, могут предъявить претензии по качеству, чтобы строители устранили недоработки.


— Жалоб практически нет, лишь мелкие замечания, — отмечает Владимир Дронкин. — При строительстве этого дома использовались качественные материалы, работы выполнялись круглосуточно, строители работали в три смены.

У дома оборудована детская площадка.

— Хочу обратиться к жильцам близлежащих домов, чтобы успокоить их. Завершив строительство дома, мы обязательно выполним полное благоустройство территории, приведем в порядок дороги, по которым перемещалась техника, сейчас погодные условия не позволяют это сделать в полном объеме, — сказал Дмитрий Тихно, заместитель председателя Барановичского горисполкома.


Дмитрий Тихно уже второй день присутствует при осмотре квартир хозяевами, общается с ними.

— В этом году построено 9 многоквартирных жилых домов, это около 50 тысяч кв метров. Пять из всех возведенных домов -долевые. Также в городе построено 130 индивидуальных домов. Программу по вводу жилья выполнили на 130%. На следующий год запланировано ещё пять долевых домов, их строительство будет зависеть от активности граждан. Если будет спрос, мы готовы возвести и больше домов.

Счастливыми новоселами в этом году в Барановичах стали 828 семей. Среди них и Татьяна с мужем, они молодая семья. В новом долевом доме по ул. Заслонова, 11А они приобрели двухкомнатную квартиру № 4 на первом этаже.


— Не терпится сделать ремонт и поскорей въехать в собственную квартиру, — делится с «Нк» Татьяна. — Этот дом возвели за 3,5 месяца, нам долго ждать не пришлось.

Татьяна разговорилась и с заместителем председателя Дмитрием Тихно, на его вопрос: «Все ли Вас устраивает в новой квартире?» со счастливой улыбкой стала благодарить всех, кто причастен к строительству.

Девушка призналась, что сначала переживала: будет ли тепло в квартире на первом этаже? Ей объяснили, что технический этаж под первым этажом очень хорошо утеплен.

 
 
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У жильцов есть возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в квартире.

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