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Апостольский нунций: Ватикан и Беларусь не отказались от идеи заключить конкордат, но работы над документом еще много
02.01.2017 11:08 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 2 января. Ни Ватикан, ни Беларусь не отказались от идеи заключить международный конкордат, заявил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.
"Да, работа над конкордатом не закончена, но она абсолютно точно и не отменена. Намерение заключить международное соглашение между Ватиканом и Беларусью постоянно высказывается", — подчеркнул дипломат.
По словам Габора Пинтера, вопрос заключения конкордата очень сложный, поскольку это "технический юридический документ, а не просто намерение или желание сторон написать несколько страниц и подписать их". "Его должны тысячу раз проверить, потому что он влияет на юридические детали в законодательстве страны. Конкордат предполагает обширное соглашение, которое учитывает множество тонких вопросов. Например в социальной жизни это служение священников в тюрьмах, в армии, в школе, — пояснил глава диппредставительства Святого престола. — Все детали должны быть проработаны белорусскими министерствами — иностранных дел, внутренних дел, образования, социальной защиты. Аналогичные ведомства с нашей стороны должны изучить все вопросы, подготовить и перепроверить текст, и лишь потом мы можем подписать этот документ".
Ватикан заключил конкордаты со многими странами, но в последние 30-50 лет такая форма международного документа — достаточно редкое явление, отметил архиепископ Пинтер. Сегодня, по его словам, чаще заключают соглашения, которые затрагивают конкретные темы в отдельности. "Гораздо проще разобраться сначала с одним вопросом, а потом перейти к другому", — добавил дипломат
"Я не знаю, какой путь Беларусь и Ватикан выберут в итоге, — сказал он. — Я в курсе, что было проделано много подготовительной работы, но конкордат до сих пор не заключен. Так сложилось именно из-за юридических деталей, которые чрезвычайно важны в такого рода соглашениях. Для меня и нунциатуры решение вопроса по конкордату является такой же важной задачей, как для МИД Беларуси и других заинтересованных министерств".
Отношения между Ватиканом и Минском апостольский нунций назвал "очень правильными и хорошими", но, добавил он, сторонам "всегда есть над чем работать". Архиепископ Пинтер также подчеркнул, что дипломатия Ватикана направлена не только на католиков, проживающих в той или иной стране. "Мы всегда стремимся работать со всем обществом по многим социальным вопросам, в том числе по правам человека", — сказал он.
"Я могу заверить, что у нас налажен очень хороший контакт с белорусскими властями. За тот непродолжительный срок, который я здесь нахожусь, я почувствовал гибкость правительства Беларуси. Там очень открытые люди, с которыми можно говорить о любых вещах. Я также почувствовал открытость вашего президента", — заявил Габор Пинтер.
По его словам, главные ценности и основные задачи, которые ставят перед собой Беларусь и Ватикан, например, во внешней политике, "в той или иной мере совпадают". "Оба наших государства хотят быть открытыми для всего мира, хотят выстроить хорошие, мирные отношения со своими соседями и другими странами", — подчеркнул архиепископ Пинтер.
Представитель Ватикана также убежден, что католическая церковь в Беларуси не обделена вниманием со стороны государства.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Апостольский нунций: Ватикан и Беларусь не отказались от идеи заключить конкордат, но работы над документом еще много
Минск, 2 января. Ни Ватикан, ни Беларусь не отказались от идеи заключить международный конкордат, заявил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций в...
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