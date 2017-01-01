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Апостольский нунций: В Беларуси католики очень активно вовлечены в жизнь костела
02.01.2017 11:05 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 2 января. Белорусские католики участвуют в жизни костела намного активнее, чем верующие других стран Европы. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.
По его словам, в Беларуси активными членами костела являются 60-70% прихожан, они ходят в храм как минимум два или три раза в месяц, и это "очень высокий показатель". В Европе же активность католиков составляет в среднем 15-18%, добавил Пинтер. "Интересно и то, что в жизнь белорусского костела (богослужения, летние лагеря и различные церковные мероприятия) вовлечены люди всех возрастов", — обратил внимание он.
Такую активность белорусских католиков дипломат связывает с тем, что в дореволюционное время и в советский период католичество подвергалось серьезному давлению, в том числе политическому. Сейчас же люди "чувствуют себя свободно в вопросе религии, и это приносит им большую радость", отметил Габор Пинтер.
"В целом я под очень большим впечатлением от католического костела в Беларуси — он очень живой и динамичный. Костел очень активный в том, что касается пасторской деятельности. Как и любая другая церковь, католический костел играет очень большую роль в общественной жизни. Взять, например, благотворительную деятельность организации "Каритас" — сегодня большая часть католических приходов поддерживает бедных или бездомных людей. Словом, отделить церковь от общества невозможно, и прихожане, как католической, так и православной церквей, играют в его жизни большую роль", — подчеркнул апостольский нунций.
По его словам, деятельность костела в Беларуси важна также тем, что помогает людям "осознать свою национальную идентичность и вернуть чувство собственного достоинства". В истории Беларуси костел "всегда играл значимую роль, играет ее и сейчас". "Религия в принципе очень тесно связана с культурой — посмотрите, наибольшая часть экспонатов в местных музеях связана с православной или католической церквями", — пояснил Пинтер.
В то же время, добавил он, "не все дела костела обстоят так хорошо". В частности, по мнению архиепископа, того числа людей, которые сегодня заняты в деятельности костела, недостаточно. "Мы могли бы делать намного больше, но нам не хватает людей, в первую очередь священников и сестер-монахинь, — сказал Габор Пинтер. — Многие священники, которые служат в Беларуси, приехали из Польши и других стран, в то время как костелу нужно больше своих священников. Насколько мне известно, после распада СССР, в самом начале независимости Беларуси, здесь служило около 50 священников. Сейчас их почти в десять раз больше, но и этого нам недостаточно".
Необходимо время, чтобы привлечь больше людей, — не только священников, но и тех, кто мог бы помочь в реализации проектов костела, считает архиепископ. "Деятельность костела не означает, что все должны делать священники и сестры-монахини, это еще и работа самих прихожан, которая имеет особое значение", — подчеркнул глава дипломатического представительства Ватикана.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 2 января. Белорусские католики участвуют в жизни костела намного активнее, чем верующие других стран Европы. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью...
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